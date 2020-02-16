Тевфик Ариф: инвестиции в недвижимость США

Инвестирование в сферу недвижимости на территории Северной Америки – один из наиболее популярных и эффективных способов сохранения и приумножения собственных активов.

Однако, успешно инвестировать в жилую или коммерческую недвижимость могут немногие состоятельные люди даже после обращения к экспертам, консультантам и аналитикам.

Как вложить свои деньги в землю или недвижимость в США и не прогореть? – На этот вопрос отвечает известный мультимиллионер Тевфик Ариф, структура которого под названием Bayrock Group реализовала множество успешных проектов в среднем и крупном сегментах.

Инвестиции в недвижимость: на какие аспекты стоит обратить внимание по мнению Тевфика Арифа

Рассматривая возможность для того, чтобы сделать инвестиции в сферу недвижимости на территории Америки, рекомендовано обратить внимание на три основных аспекта.

«Изучите демографические тенденции в районе, в котором, вы планируете построить или купить объект. Возьмите во внимание уровень трудоустройства населения, размер их доходов, а также возможное количество проживающих там фрилансеров и самозанятых лиц. Также необходимо проанализировать доступность объекта для потенциальных жильцов или посетителей. Работа в сфере недвижимости сопряжена с кропотливым анализом и сбором статистики, без которых невозможно спрогнозировать конечный финансовый результат», - отмечает Тевфик Ариф.

Удачные варианты для вложения денег в США: отвечает Тевфик Ариф

По мнению одного из успешнейших девелоперов современности, инвестировать в недвижимость в США необходимо не во все подряд проекты, а лишь в те, которые гарантируют иностранному инвестору не только получение гарантированной прибыли, но и могут стать основанием для получения легального права для проживания в стране. Одним из подобных проектов Тевфик Ариф называет ряд объектов на Космическом побережье Флориды.

Данное место является крайне выгодным по коммерческим причинам. Так, согласно данным Тевфика Арифа, лишь по итогам 2019 год рост аренды или покупки жилья в регионе выросли более чем на 7%.

Именно на Космическом побережье «солнечного штата» действует программа регионального центра EB-5. Ее реализация позволяет иностранным инвесторам не только заработать, но и получить легальный вид на жительство, а в перспективе – гражданство США.

Тевфик Ариф уже два десятилетия имеет право на постоянное проживание в США и знает, как тяжело переезжать в другую страну и строить в ней бизнес с нуля. По этой причине магнат никогда не отказывает в помощи тому, кто хочет начать новую жизнь за океаном: «Переезжать во взрослом возрасте – вдвойне тяжелее. Ты вынужден перебарывать себя, оставлять обжитые места и близких и кидать самому себе новые вызовы. Без движения вперед и риска успешная жизнь и работа в XXI веке невозможна и это должен понимать каждый успешный человек», - делится собственным мнением Тевфик Ариф.

Тем, кто хочет получить шанс начать бизнес и жизнь в США, магнат советует обратить внимание на Флориду и ее Космическое побережье. Именно в этом регионе минимальный взнос по программе ЕВ-5 снижен с 15 миллионов долларов до 900 тысяч долларов, что открывает перед инвесторами множество возможностей.

Вложив деньги в Космическое побережье, можно получить гарантии возвращения своих средств и получения прибыли. Так, регион получил свое необычное название не просто так. Именно там и расположены ведущие объекты аэрокосмической и транспортной отрасли. За последние несколько лет на побережье окрыли научные центры, производства и офисы ведущие компании отрасли. После их появления в регион переехали и десятки тысяч трудоустроенных в отрасли, оклады которых значительно превышают средние по США.

Регион обладает значительным потенциалом и за счет туризма, показатели которого стабильно растут из года в год. По этой причине Космическое побережье становится одним из наиболее привлекательных и коммерчески перспективных для строительства отелей, которые помимо прямых услуг предоставляют и побочные.

«Хороший отель не только место, в котором гости могут переночевать, но уникальная среда, где можно получить доступ к высокой и популярной кухне, спа-процедурам, услугам специалистов индустрии красоты и здоровья, ночным развлечениям и т.д. Задача инвестора создать место, в котором люди не будут жалеть тратить деньги даже в кризисных условиях», - резюмирует Тевфик Ариф.

Магнат отмечает, что для инвестирования стоит выбирать регионы, которые привлекательны и для бизнеса и для туризма, что дает не только окупаемость вашего вложения в коммерческую или жилую недвижимость, но и в получение постоянной прибыли от нее.

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