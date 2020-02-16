Услуги лечения наркозависимых людей в Москве

Клиника «Равновесие» имеет два отделения в Москве. Они расположены на Каширском шоссе и по улице Габричевского. В центре работают квалифицированные врачи-наркологи, психотерапевты и психологи, специализирующиеся на помощи наркозависимым людям. Одной из актуальнейших тем сегодня является лечение наркомании. В Википедии можно найти общую информацию об этом.

В клинике созданы все условия для лечения, реабилитации, мотивации на выздоровление и социализации наркозависимых личностей. В ней https://narkologycenter.ru/lechenie-narcomanii/ используют эффективные методы и техники. Главным преимуществом лечения в клинике является наличие опытных специалистов, которые успешно помогли многим наркозависимым людям. А также использование комплексного подхода, включающего медикаментозное лечение и психотерапию, кодирование и физиотерапию, другие эффективные методики воздействия на физиологию и психику наркомана. Тяжелые пациенты могут пройти курс реабилитации в центре. Реабилитационные условия стационара позволяют помочь даже при хроническом и длительном течении заболевания.

Остальные достоинства лечения в клинике

Индивидуальный подход к каждому пациенту и его заболеванию.

Возможность проведения отдельных наркологических процедур, амбулаторного или стационарного лечения.

Сохранение анонимности обращения в клинику.

Сохранение конфиденциальности полученной от клиента информации.

Бесплатные консультации по вопросам лечения наркотической зависимости и предоставляемых услуг.

Работа с родственниками больного, обучение их взаимодействию с наркозависимым человеком.

Выгодные расценки и тарифы на все виды услуг.

В клинике действует предложение тестирования на наркотики. Тесты на содержание в организме наркотических веществ https://narkologycenter.ru/testy-na-narkotiki/ позволяют выявить их различные виды. Возможны тесты на наркотики по слюне, по крови и по моче, по смывам. А также тест волос.

Клиника оказывает скорую помощь наркозависимым личностям, выезжая на дом для детоксикации и снятия ломки.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-017222 от 18 декабря 2018 г.

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