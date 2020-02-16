Услуги циклевки паркета в Москве

Компания FreshParket предлагает услуги циклевки паркета в Москве. На ее сайте FreshParket можно узнать обо всех ее услугах и предложениях. В компании имеются квалифицированные специалисты, они имеют большой опыт в производстве циклевочных и прочих работ. Она также обладает всем необходимым оборудованием и инструментом для качественного выполнения циклевки.

Основные предложения

ремонт деревянного пола и паркета;

циклевка паркета;

восстановление и реставрация паркета;

шлифовка деревянного пола и паркета;

тонировка деревянного пола;

лакировка деревянного пола;

покрытие пола маслом.

Компания гарантирует высокое качество производства работ, будь-то шлифовка деревянного пола https://freshparket.ru/shlifovka-pola/ или его лакировка. Она предоставляет гарантию на все виды работ. А также использует немецкое оборудование, которое обеспечивает циклевку и другие виды работ без пыли. И только оригинальные химические средства. Компания выполняет работы в оговоренные сроки, указанные в договоре. В штате работают только опытные мастера, стаж которых более семи лет.

Компания качественно обрабатывает напольные покрытия, будь-то паркет, паркетная доска, деревянный пол и пр. Высокое качество циклевки, реставрации и восстановления, ремонта и шлифовки, тонировки и лакировки, покрытия маслом напольных покрытий достигаются благодаря применению современного инструмента и оборудования.

Порядок сотрудничества с клиентами упрощен и удобен для большинства клиентов. Заказчик подает заявку на проведение работ на сайте или по телефону, менеджер компании перезванивает и уточняет детали сотрудничества. Бригада специалистов приезжает на объект заказчика с договором и оборудованием. Они выполняют работы в оговоренные сроки, после чего производится приемка и оплата.

При проведении работ выполняются правила и требования по подготовке и проверке покрытия, его обработке и пр. Для лакировки используются высококачественные масла и лаки. На все виды работ предлагаются выгодные расценки, которые оптимальны для множества потребителей.

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