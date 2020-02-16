Портал по развитию и обучению детей

Портал «Дети раз-два-три» содержит множество развивающих и обучающих материалов. На нем размещено большое количество литературных произведений, пословиц, раскрасок и многого другого. Он может быть полезен для детей разных возрастов.

Основные разделы

Стихотворения.

Аудиозаписи сказок.

Басни.

Загадки.

Сказки.

Раскраски.

Тексты песен.

Пословицы.

Рассказы.

Блог.

На сайте представлены различные добрые сказки для детей. Они разделены по категориям. Наиболее популярными из них являются: «на ночь», русские народные, для мальчиков, для девочек, по возрастам, с картинками. Есть еще много других категорий сказок. Каждый родитель может подобрать подходящую для чтения детям. Есть сказки русских писателей, зарубежных авторов.

На портале собрана отличная подборка рассказов русских писателей. Здесь представлены произведения таких великих авторов, как Чуковский, Гоголь, Пушкин, Жуковский. Есть множество басен и аудиозаписей сказок. На сайте собраны различные песни. Например, колыбельные и из различных российских, советских, зарубежных мультфильмов. В наличии и отличная подборка стихов, а также стихотворных сказок.

Отличным развивающим инструментом являются загадки. На портале представлен их сборник, включающий загадки про животных и природу, народные загадки. Есть отличный выбор раскрасок для мальчиков и девочек, которые посвящены разным тематикам. Например, раскраски по мультфильмам, с природной тематикой и пр. В блоге портала представлено много полезных материалов, которые посвящены сказкотерапии.

Однако главным достоинством сайта является большое количество сказок. Они тематические и оригинально оформленные, разнообразные и привлекательные для детей разных возрастов. Есть русские народные сказки, сказки про животных, авторские сказки, сказки на ночь, сказки с картинками и многие другие.

Сайт портала отлично сверстан и оформлен, великолепный дизайн дополнен интуитивно понятным интерфейсом. На нем легко найти нужную информацию, можно воспользоваться строкой поиска. Есть возможность связаться с создателями портала по электронной почте.

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