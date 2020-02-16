Где заказать ремонт квартир в Челябинске

Компания «ЭКИР» предлагает комплексный ремонт различных объектов недвижимости в Челябинске. Качественный ремонт квартир под ключ является одной из востребованных услуг у горожан. Компания также предлагает ремонтные работы в коттеджах, офисных и коммерческих помещениях. В ее штате работают квалифицированные специалисты. Это опытные рабочие, отделочники, монтажники и пр.

Основные предложения

Разные виды ремонтных работ.

Разные виды строительных работ.

Проектирование и создание инженерных коммуникаций.

Дизайн интерьеров помещений различного назначения.

Клининговые услуги.

Для проведения этих работ у компании имеется все необходимое оборудование, инструмент, расходные материалы и пр.

Компания выполняет разные виды ремонта, включая комплексный. А также ремонт квартир в Челябинке, ремонт комнат, потолка, стен и пола с отделкой. Она предлагает сантехнические и электромонтажные работы, установку бытовой техники и художественные работы. В услуги строительства входит возведение зданий из кирпича, блоков. А также строительство фундаментов, заборов и ограждений, коттеджей и бань. Клиентам также предлагают фасадные и кровельные работы, благоустройство прилегающей территории.

Компания проектирует и монтирует инженерные коммуникации различного назначения, создает интерьерные дизайнерские решения. У нее также можно заказать услуги клининга.

Преимущества

Опыт работы на рынке ремонта в Челябинске более 12-ти лет.

Тщательный контроль качества ремонтных работ на каждом этапе.

Создание окончательной сметы.

Гарантия на выполненные ремонтные работы 1 год.

Круглосуточная служба поддержки клиентов.

Качественная отделка квартир под ключ в Челябинске выполняется профессиональными менеджерами, которые экономно расходуют бюджет клиента. Закупка строительных и отделочных материалов выполняется в партнерских магазинах по выгодной стоимости. В результате, заказчик может экономить на ремонте до 15%. Каждый вид работ выполняют мастера с профильным образованием и узкой специализацией. Это обеспечивает качество и надежность решений.

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