Услуги ландшафтного проектирования в Санкт-Петербурге

Ландшафтный дизайн является отличным украшением приусадебных участков. Компания «Спецпаркдизайн» предлагает услуги ландшафтного проектирования в Санкт-Петербурге. У нее множество реализованных проектов, которые заслужили положительные отзывы клиентов. К ее услугам стоит обратиться, если есть желание создать теплицу в английском стиле на участке, сад на крыше приусадебной постройки или выполнить озеленение территории. В компании работают профессиональные дизайнеры и проектировщики. У нее есть все возможности для создания ландшафтов в разных стилях.

Основные предложения

Ландшафтное проектирование.

Ландшафтные работы.

Уход за садом.

Отдельные работы (садовая мебель, озеленение кровли, сады на крыше, летние кухни и пр.)

Основной услугой компании является проектирование ландшафта. Его выполняют опытные дизайнеры-проектировщики. Они могут создать ландшафтное решение практически в любом стиле. Они разрабатывают ландшафтную концепцию и эскизный проект. На их основе создается проект и рабочая документация. А также исполнительная документация.

Компания широко использует лиственные и хвойные растения в ландшафтном дизайне. Ее специалисты знают правила составления композиции из разных пород деревьев и кустарников. Они могут сделать на участке превосходный розарий, альпийскую горку, миксбордеры. Для озеленения территорий используются высокорастущие, среднерастущие, низкорослые растения. В работе применяют разные виды сосны, ели, пихты, туи западной, можжевельника, тиса.

Для красивого престижного ландшафтного дизайна нужно применить не только озеленение, но и другие решения. Например, часто используется камень. Им мостят дорожки и площадки, создают возвышения, обкладывают фонтаны и пруды. Немаловажной частью дизайна являются постройки и сооружения. Это могут быть декоративные мосты, летние беседки, оранжереи, зоны для отдыха и барбекю, цветочные сады и пр.

На услуги выгодные цены, клиентам предоставляется сервисное обслуживание высокого качества. Консультации можно получить у менеджера по телефону.

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