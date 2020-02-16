Услуги сертификации и декларирования

Центр сертификации «РимТест» предлагает услуги в Москве. Он выполняет разные виды сертификации и декларирования. Сертификация в Москве является востребованной услугой, в ней нуждаются многие организации, коммерческие структуры и пр. В центре работают квалифицированные специалисты, которые имеют опыт в быстром оформлении сертификатов и других документов.

Основные предложения

Услуги по поиску разнообразной продукции.

Услуги сертификации разных видов.

Услуги декларирования о соответствии различных форматов.

Оформление технической документации.

Оформление документов разных видов.

В центр сертификации стоит обратиться, если нужно подтверждение соответствия ТР ТС, гигиенические сертификаты, нормативно-техническая документация, пожарные сертификаты. К ее услугам также стоит прибегнуть, если необходимо получить отказное письмо на продукцию или сертификат ГОСТ Р. Она оформляет допуски СРО, помогает получить экспертное заключение Роспотребнадзора.

В центре можно оформить справки об эко-классе автотехники, отказное письмо для таможни, сертификаты прохождения. В нем помогают получить техдокументацию для ведения в ЕАЭС производственной и торговой деятельности.

Порядок сертификации продукции и услуг

После подачи клиентом заявки на сертификацию, сотрудники центра совместно с ним выбирают оптимальную схему оценки качества и согласовывают стоимость. А также согласовывают документ и его оформление. По результатам согласования формируется пакет документов. Для центра экспертизы отбираются образцы продукции. Их тестирование производится в аттестованной лаборатории. По их результатам составляются соответствующие документы. Экспертный совет проводит анализ итогов тестирования. После чего клиенту выдается сертификат или декларация. Однако для этого нужно позитивное решение экспертов и регистрация сертификата.

В центре подбирают оптимальные решения для клиента. Им также оказывается поддержка и сопровождение на каждом этапе проверки. Это позволяет получить сертификат в короткие сроки и без проблем.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.