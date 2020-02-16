Производство этикеток и бирок для текстильной промышленности

Компания Label Expert является производителем этикеток и бирок для текстильной промышленности. Самоклеющиеся этикетки в Нижнем Новгороде можно приобрести в ее интернет-магазине. На сайте также представлена и другая продукция производителя. Она отвечает высоким требованиям качества и предлагается по выгодной стоимости.

Основные предложения

Этикетки для текстиля.

Самоклеющиеся этикетки.

Риббоны.

Лента для термотрансферной печати.

Чековая лента и этикет-лента.

Разные виды оборудования.

У компании есть чековая лента (Нижний Новгород), которая подходит для различных чековых аппаратов. В наличии также этикет-лента, риббоны. Это качественная продукция, необходимая во многих торговых и коммерческих организаций.

Компания предлагает различное оборудование. Например, принтеры этикеток (Нижний Новогород). В наличии коммерческие, мобильные, настольные, промышленные варианты. По типу печати принтеры представлены моделями с термопечатью и термотрансферные.

Текстильные печатные этикетки представлены разными видами бирок. Это размерники, составники, уходники. В наличии жаккардовые и бумажные бирки.

Преимущества

Изготовление тиражей продукции в оговоренные по договору сроки.

Бесплатные образцы продукции (предоставляются по требованию заказчика).

Гибкие условия оплаты заказов.

Удобный график работы офиса и производства компании.

Реальные скидки, величина которых зависит от объема заказанной продукции.

Поставки комплектующих частей, расходных материалов.

Сервисное обслуживание и поддержка клиентов.

Большое количество постоянных клиентов, которые рекомендуют услуги компании.

Доставка заказов по Москве и Московской области осуществляется курьерской службой. При заказе свыше 30-ти тысяч рублей она бесплатная. По территории Российской Федерации грузы доставляются транспортными компаниями. Например, ПЭК, Деловые линии, Байкал-Сервис. Есть возможность срочной доставки продукции, которая обговаривается индивидуально с каждым заинтересованным клиентом.

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