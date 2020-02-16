Защита персональных данных на предприятии

Согласно Конституции, каждый имеет право на защиту частной жизни. Правовые нормы, регулирующие порядок обработки персональных данных, упоминаются в Законе о защите персональных данных. Предприниматель как физическое лицо, осуществляющим хозяйственную деятельность на основании Закона о свободе хозяйственной деятельности, обязан применять соответствующие технические и организационные меры, обеспечивающие защиту данных.

Правильная система защиты персональных данных на предприятии зависит от выполнения основных обязательств, в основном от условий, касающихся законности обработки персональных данных. На сайте https://adm-pravo.ru/category/documents/ есть много интересных публикаций на эту тему.

При внедрении системы защиты персональных данных предприниматель должен заранее провести инвентаризацию персональных данных. В этом случае также важны тренинги сотрудников, занимающихся сферой обработки персональных данных. Такие тренинги должны быть циклическими, чтобы обновлять знания.

Администратор информационной безопасности должен контролировать правильный курс обучения.

В связи с ведением учета и сбором персональных данных на предприятии, предприниматель обязан:

защитить данные от разглашения;

рассказывать сотрудникам о правах, предусмотренных Законом о защите персональных данных;

предоставлять соответствующую информацию по запросу;

назначить администратора информационной безопасности;

предоставлять письменное разрешение лицам, имеющим доступ к данным;

разрабатывать и внедрять документацию, описывающую способы обработки данных, а также применять технические и организационные меры для обеспечения обработки данных.

Факторы, влияющие на решения лиц, предоставляющих данные, в основном касаются вопросов, связанных с заключением договора. Например, трудовых договоров, договоров займа, а также выполнения обязательств, вытекающих из трудовых отношений.

Защита персональных данных на предприятии должна соответствовать действующим правовым нормам и передовой практике, применяемой на предприятии. В этом случае важно поддерживать точность и достоверность документации. Предприниматель на правах главного администратора должен применять требования, соответствующие анализу всех процессов, происходящих на предприятии, суть которых заключается в аудите системы персональных данных, который изучает ход правовых, организационных аспектов.

Результат этой процедуры — отчет, содержащий информацию о состоянии защиты. Каждый контроллер данных, появляющийся на рынке в качестве предпринимателя или работодателя, обязан контролировать и выполнять обязательства по защите персональных данных. Это также включает использование соответствующих устройств и ИТ-систем, которые гарантируют надлежащую обработку данных и архивирование.

За нарушение положений о защите персональных данных, предприниматель несет финансовую ответственность. В настоящее время ведутся работы по повышению безопасности и защиты конфиденциальности персональной информации. Рассматривается вопрос о введении нормативного акта, который был бы непосредственно применим во всех субъектах РФ. Санкции в этой области также будут усилены, а система внедрения защиты персональных данных в компании требует усовершенствования.

Конфиденциальность персональных данных вопрос куда более важный чем многим кажется, и к нему следует подходить с максимальной ответственностью. Вы вправе требовать от работодателя, чтобы он предоставил полный перечень пунктов, каким образом он будет хранить и использовать информацию о вас.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.