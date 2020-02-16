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Общество

Артиллерийский снаряд обнаружили около больницы в Балахне

24 февраля 2020 18:11  [2] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Артиллерийский снаряд обнаружили около больницы Балахны. Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте администрации Балахнинского района.

Накануне, 23 февраля, в ЕДДС Балахнинского района по каналу связи "112" от местного жителя поступило сообщение о найденном снаряде.

После прибытия на место оперативных групп из гинекологического отделения эвакуировали 12 пациенток. Их перевели в соседнее здание - терапевтическое отделение.

Обнаруженный предмет - артиллерийский снаряд, изъят ОМОН для утилизации в районе Московского шоссе в Володарском районе.

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