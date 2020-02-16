Артиллерийский снаряд обнаружили около больницы в Балахне

Фото: из соцсети ВКонтакте
Артиллерийский снаряд обнаружили около больницы Балахны. Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте администрации Балахнинского района.
Накануне, 23 февраля, в ЕДДС Балахнинского района по каналу связи "112" от местного жителя поступило сообщение о найденном снаряде.
После прибытия на место оперативных групп из гинекологического отделения эвакуировали 12 пациенток. Их перевели в соседнее здание - терапевтическое отделение.
Обнаруженный предмет - артиллерийский снаряд, изъят ОМОН для утилизации в районе Московского шоссе в Володарском районе.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+