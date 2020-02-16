Масленичная неделя: ежедневные традиции и обряды Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

История возникновения праздника Масленица началась очень давно - задолго до пришествия на русские земли Христианства. Это был поистине языческий праздник, и главное место в нем отводилось поклонению нашему светилу – Солнцу (Ярило, так его называли в народе). Происходило это обычно в период весеннего равноденствия.

В 2020 году масленичная неделя начинается 24 февраля, а сам праздник выпадает на 1 марта.

ЯЗЫЧЕСКИЕ КОРНИ

Славянский Праздник Масленица (Комоедица, Красная горка, Красногор) - день весеннего равноденствия. Это один из основных четырёх праздников древних славян, приуроченных к положениям Солнца (Коляда, Масленица, Купала, Радогощь).

Масленица - это весёлый славянский праздник проводов зимы, с радостным ожиданием весеннего тепла и обновления Матушки Природы. Такое природное явление, которое наши предки просто не могли обойти стороной. До сих пор мы ассоциируем весну с перерождением и обновлением - физическим и энергетическим.

В известной истории о Снегурочке показано, какое большое значение берендеи отводили Солнцу, как поклонялись ему. Народ исходил из того, что только при наличии тепла (которое собственно и дает солнце) природа оживает от зимней спячки. Все расцветает и произрастает, а значит, будет пища, а с ней и жизнь.

С приходом на славянские земли Христианства, языческие боги и все что с ними было связано – поклонение, жертвоприношение и праздники жестоко пресекалось. Священники старались изо всех сил ввести новые религиозные каноны, действуя даже с позиции силы.

С сайта zakustom.com

Время шло, но изгладить из народной памяти Масленицу так и не удавалось. И тогда в православном церковном Уставе было введено понятие Сырная седмица, таким образом, был узаконен праздник Масленица. Она предшествовала великому посту перед светлым праздником Пасхи. И теперь её празднование в каждом году отмечалось в разное время, поскольку Пасха не имеет четкой даты.

ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ ПРАЗДНИКА

Название Масленица пошло с празднования весны, то есть с 19 - 25 марта. В это время телились коровы, и у них было много молока, а значит, в доме было достаточно сливочного масла. Слово масло изначально звучало как мазало, то есть то, чем мажут блин. Мазало или масло в этом случае было символом достатка, нового богатого и сытого года.

С сайта infourok.ru

Блины на Масленицу также были земным отражением солнца. Блин — как маленькое солнце — круглый и горячий. Смазать блин маслом — значит поднести дар солнцу, задобрить его. Так же, как в наши дни, первую половину января Россия предаётся празднику, так и в древности наши предки с размахом встречали Новый год, только в начале весны. Отсюда и сжигание чучела зимы, хороводы, костры и прочие отголоски языческого прошлого.

В старину праздник "Масленица" также называли "Комаедица". Этот праздник отмечал пробуждение бога Комы, образом которого были медведи, просыпающиеся в это время года от зимней спячки. Наши предки утром ходили в лес и оставляли на пеньках блины для того, чтобы задобрить бога. От этой традиции пошла знаменитая поговорка "Первый блин комам".

С сайта zen.yandex.by

Раньше праздничная неделя отмечалась позже, но указом Петра I, чтобы празднование не попадали в Великий пост, была перенесена. И теперь отстает от астрономической весны ровно на одну неделю.

ТРАДИЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА МАСЛЕНИЦА

На протяжении масленичной недели (Сырной седмицы) весь народ с радостью и разгульным весельем прощается с холодной зимой и призывает ей на смену весну. Эта неделя служила как бы переходным периодом перед самым большим постом.

Были узаконены народные гулянья с непременным поеданием блинов. По древним поверьям, чем ярче и насыщенней будет прожита эта неделя, тем удачливее и богаче будет следующий год.

С сайта k9-forum.ru

А еще эта неделя была призвана укрепить все родственные связи, наладить отношения в семьях и примирить всех людей между собой. Родные люди должны ходить друг к другу в гости, устраивать посиделки с обязательным поеданием блинов. Обязательно поминали уже ушедших родственников. С этой целью первый блин не ели сами, а отдавали нуждающимся людям.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ

Каждый день в масленичную неделю имеет свое название и проходит по определенному ритуалу:

Понедельник — первый день, "встреча". Соломенную куклу Маслену наряжали в женские одежды и отвозили на самую высокую гору, чтобы не просмотрела, откуда весна придет. Первый блин отдавали нищим — поминать умерших.

Вторник — заигрыши. Парни приглашали девушек кататься с гор, ходили в гости, приглядывали невест.

Среда — лакомка. Тещи угощают своих зятьев.

Четверг назывался широким. Гулянье набирало силу, катались на тройках, устраивали кулачные бои, пели, пили.

С сайта slavmir.tv

Пятница — тещины вечерки. В этот день угощать тещ блинами надлежит зятьям. Приглашение отсылали заранее. Если теща не получала приглашение, то это считалось оскорблением на всю жизнь, и загладить свою вину зять уже никак не мог. Накануне теща отсылала всю нужную для готовки блинов утварь, а тесть — продукты.

Суббота — золовкины посиделки. Молодая невестка приглашала в гости всех родных, а те придирчиво приглядывались: "Ну-ка покажи, какая ты хозяйка". Неженатые парни и девушки строили снежные города и отвоевывали их друг у друга.

Воскресенье — Прощеное воскресенье, "заговенье", последний день Масленицы, когда разрешалось пить спиртное и веселиться до упаду. Вечером с низкими поклонами и поцелуями просили друг у друга прощенья за все обиды, причиненные в течение года, при этом люди говорили друг другу: "Прости меня, если я в чем перед тобой виноват".

Чревоугодие и веселье в масленичную неделю являлись залогом будущего благополучия, процветания и успеха во всех деловых, домашних и хозяйственных начинаниях.

На другой день наступает Великий Пост и в чистый понедельник народ покаянно смывает масленичные грехи.

ЧТО ТРАДИЦИОННО ГОТОВЯТ НА МАСЛЕНИЦУ КРОМЕ БЛИНОВ

Масленичная неделя служила как бы переходным периодом перед самым большим постом. В течение Масленицы уже не разрешалось употреблять в пищу блюд из мяса, но еще можно было насладиться рыбой, яйцами, молочными продуктами.

Блины – основной символ праздника Масленица. В дохристианской Руси блины считались жертвенным хлебом и приносились в дар языческим богам. А начиная с 19 века, они стали основным угощением праздника Масленица.

С сайта tvc.ru

Существует мнение, что предтечей блина является овсяный кисель, который решили подогреть на огне и в результате получили блин. В дальнейшем их стали выпекать и из пшеничной, ржаной и даже гречневой муки.

В старину считалось, что блины можно есть только руками и ни в коем случае не резать ножом или накалывать вилкой. Если этого не соблюдать накличешь беду в дом. И до наших дней многие люди едят их руками, свернув в трубочку или сложив конвертиком.

Помимо блинов на Масленицу также готовили еще несколько традиционных блюд.

Конечно же на праздничном столе были "Ватрушки". Свое название выпечка получила от слова Ватра – огонь, очаг. Не случайно ватрушки имеют форму круга и солнцеобразный вид.

С сайта ijb66.livejournal.com

Традиционно делали два вида ватрушек: несладкие, с жареным луком, и сладкие, с добавлением сахара, к чаю.

Еще на стол ставили сладкую "Драчену".

С сайта stranamam.ru

Блюдо древнерусской кухни, напоминающее высокий омлет, который готовили с добавлением муки в печи или на огне.

Отдельного внимания заслуживает блюдо "Каймак" – сладкий соус, приготовленный путем уваривания пенок жирного топленого молока.

С сайта obrazslova.ru

На слабом огне в плоской посуде жидкость уваривают, и постепенно снимают уваренные пенки и укладывают их слоями в отдельной посуде. По консистенции и по вкусу "Каймак" напоминает что-то среднее между сметаной и сладким творогом.

Традиционным напитком на столе был "Варенец" – топленное молоко, приготовленное путем длительного выпаривания на низких температурах.

С сайта gastronom.ru

Молоко в крынках уваривали в печи на треть объема, после чего заквашивали молоко сметаной и выдерживали в тепле 3-4 часа.

И конечно, ни один масленичный стол не обходился без творога и сырников, приготовленных из него.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА МАСЛЕНИЧНУЮ НЕДЕЛЮ

Ни один старинный праздник не обходится без примет. Вот некоторые из них на Масленицу:

- Сколько блинов напечешь, столько удачных деньков привлечешь.

- Считается, что если не сжечь на Масленицу все старое и ненужное, то старые проблемы останутся. "Из дома прочь старье — обрядишься за год в новье!"

- Звучание свистулек на Масленицу зазывает весну. Свист свистулек в этот праздник предрекает скорую оттепель.

- Кто в Масленицу скупится, тот за год разорится. На Масленичной неделе принято тратить деньги на еду, безделушки и развлечение. Не зря Масленицу называют щедрой. Так что если вы щедро встретите и проводите ее, то и год для вас будет щедрым.

Фото НИА "Нижний Новгород"

- Если день перед Масленицей был ненастным, значит, год будет богатый и урожайный.

- Если в Прощеное воскресенье вся семья семь раз за день будет садиться за стол и угощаться блинами и другими лакомствами, то год пройдет благополучно.

- Если в Прощеное воскресенье лечь спать до полуночи, то весь год легко будешь просыпаться по утрам.

- Масленицу не сжечь — все беды и проблемы в своей жизни оставить.

- Если в Масленичную неделю хотя бы один раз скатиться с горки, то весь год будет все как по маслу. А если кататься всю неделю — весь год будешь как сыр в масле кататься.

-На Масленицу угостить блином постороннего человека или нищего — хорошая примета, сулящее увеличения прибыли в этом году.

- Если на Масленичной неделе теща угощает зятя блинами в среду, а зять тещу — в пятницу, то весь год в семье будет мир и покой.

С сайта cdt-4.ru

- Если на Масленицу первый блин получится неудачном, то и весь год будет неудачным. Если же хозяйка не обладала кулинарным талантом и первый блин получался испорченным, то избежать плохой приметы можно было, скормив его птицам за окном.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Прощеное воскресенье является завершающим днем Масленичной недели, которая предшествует Великому посту.

Во всех храмах совершается особенный обряд — священнослужители и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы с чистой и спокойной душой вступить в Великий пост. В этот день принято обращаться к родным и близким с просьбой простить те обиды, которые мы им нанесли за последний год.

С сайта multimama.by

Прощения просят такими словами: "Прости меня, пожалуйста, если я в чем-то виноват перед тобой", ответ должен был быть таков: "Бог простит". В этот день прощаются все обиды. Принято ходить на кладбище и оставлять на могилах блины.

Прощеное воскресенье — это день, когда нам всем дается возможность, не наступая на мозоли нашего самолюбия, не уязвляя нашу гордость, не задевая чувства ложного достоинства, попросить прощения у тех, кого мы обидели. И самим простить тех, кто причинил нам зло.

По слову одного святого, мы "обновили в себе ощущение ближнего", и теперь, в Прощеное воскресенье, напоминая нам о необходимости повиниться и примириться с окружающими, деликатно, тактично, дают возможность это сделать. Нужно искренно произнести: "Прости меня, пожалуйста!". И от всего сердца ответить: "Бог простит! И я прощаю!".

ПОЧЕМУ НА МАСЛЕНИЦУ СЖИГАЮТ ЧУЧЕЛО

Массовые гулянья в воскресенье традиционно заканчиваются сжиганием соломенного чучела (куклы).

Сейчас ритуал превратился всего лишь в завершающую точку торжества. А наши предки ко всему относились куда серьезнее, и обряд не только символизировал уход зимы и наступление весны, но был залогом нового урожая. Яркий пышный костер являлся предвестником удачного года.

Первые упоминания о традиции сжигания страшной куклы относится к временам существования древнерусского государства. Тогда среди языческих богов холодом и стужей повелевала Мара (Марена). Она заставляла замирать все живое до самой весны, а с ее приходом Марена на время умирала. Праздник, посвященный богине, назывался Комоедица.

Наши предки верили, что обряд является не просто проводами зимы, но позволяет очиститься, избавляет от печалей и невзгод. Но даже больше, чем собственное благополучие, заботились люди в те времена о хлебе насущном. Сжигание чучела служило знаком возрождения плодородных земель. И смысл заключался в том, что жизнь появляется через борьбу, смерть, воскрешение, ведь именно так заново появлялась на свет, словно птица Феникс, богиня Мара.

Никакого религиозного подтекста в наше время ритуал не несет, разве что для верующих людей этой последний день перед Великим Пасхальным постом.

В целом же обряд остается данью уважения, развлечением, окончанием праздничной недели. Как итог, поменялся и подход к изготовлению чучела, и действия, следующие после предания его огню. В древности создавать главный символ Масленицы начинали в первый день празднования, а завершалось все тем, что пепел развеивали по полям или закапывали, чтобы повысить урожайность земли.