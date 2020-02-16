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Общество

Нижегородцы жалуются на систему оплаты проезда в маршрутках

25 февраля 2020 13:07  [84] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец направил в региональное у управление Роспотребнадзора жалобу на систему оплаты проезда в маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении пояснили, что заявитель посчитал нарушением установления различных цен за оплату проезда. В некоторых маршрутках города стоимость билета за наличные деньги составляет 35 рублей, при оплате банковской картой — 30 рублей, а транспортной картой — 28 рублей.

В соответствие с законом "О защите прав потребителей", продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты. За нарушение данного законодательства перевозчика привлекут к административной ответственности.

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