Работы по благоустройству парка Победы начались в Урене Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Работы по благоустройству парка "40 лет Победы" начались в Урене. Об этом доложили заместителю губернатора Нижегородской области Андрею Харину во время его рабочего визита в Уренский район.

Город в 2019 году стал победителем всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения", который проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На реализацию проекта город получил грант в 60 млн рублей. Также предполагается софинансирование из местного бюджета и внебюджетных источников.

"Этому пространству жители придумали замечательное название "Территория победителей". Рассчитываем, что у муниципалитета в течение года получится реализовать все, что прописано в дизайн-проекте, и парк будет приносить удовольствие всем людям. Также хочется отметить, что при создании проектов жители входят во вкус. Они активно принимают участие в обсуждениях, после контролируют работы по благоустройству и принимают их. Уверен, что объекты, которые реализуются под таким пристальным контролем, будут получаться самыми лучшими и востребованными", - отметил Андрей Харин.

В рамках проекта парк планируется разделить на три зоны. Первая – территория спокойного отдыха с лавочками и тротуарами. Вторая – зона активного отдыха. Здесь будет построен амфитеатр для проведения городских мероприятий. Появится выставочная зона, выложенная брусчаткой. Третья зона будет спортивной. Там будет установлена детская площадка. Она также будет тематически связана со спортивной школой и футбольным полем, которые расположены рядом. Также в парке будет создана велодорожка.

Фото: правительство Нижегородской области

В 2020 году будет реализовано 4 проекта в Урене, Дзержинске, Богородске и Навашине.

"В ближайшее время будут подведены итоги конкурса по малым городам и историческим поселениям уже 2020 года. Напомню, Нижегородская область на него представила 9 заявок. У нас очень хорошие проекты. Они тщательно проработаны. Рассчитываем, что победители будут и в этом году", - добавил глава региона Глеб Никитин.

В номинации "Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек" от региона по решению комиссии участвует Шахунья, Лукоянов и Княгинино. В номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек" — Городец, Заволжье и Сергач. В номинации "Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек" на суд федеральных экспертов представлены проекты Выксы, Павлова и Бора.

Напомним, в 2018 году победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" стали 4 города Нижегородской области. Это Арзамас, Выкса, Семенов и Саров. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса - 325 миллионов рублей.