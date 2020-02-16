Оформление корпоративной карты

Развитие бизнеса – это важная работа. Важно внимательно выполнять различные операции. Особенно это касается оплаты счетов компании, получения каких-то средств и т.д. Как сделать это максимально выгодно?

Клиентам нужно выбрать банк, с которым они смогут сотрудничать. Как это сделать? Обращайте внимание на условия сотрудничества и другие важные для работы факторы. К примеру, оформление дополнительных карт в Модульбанке может стать верным решением. Каждый клиент, открывая там счет получает корпоративную карту. Чем она полезна?

Имея в своем распоряжении корпоративную карту можно оплачивать покупки компании, снимать и вносить наличные на счет. Если клиенту мало одной карты, он вполне может рассчитывать на дополнительную. За нее нужно доплатить. Это иногда ничего по сравнению с удобством использования корпоративных средств.

Как получить такую карту?

Нужно открыть счет в банке. Банк сотрудничает с клиентами удаленно. Через интернет можно подать заявку. Внося данные нужно внимательно проверить правильность их написания. После этого банк присылает реквизиты счета и их сразу же можно использовать в договорах и других документах. Назначается встреча клиента и сотрудника банка. На этой встрече подписывается договор о сотрудничестве с банком. Сотрудники могут ожидать клиента в банке или приехать к нему в офис. Подписание договора и получение карты. На это не нужно много времени. После подписания можно сразу же начинать использование карты.

Это основной алгоритм сотрудничества с банком.

Подведем итог. Корпоративные счета важно использовать внимательно. Для этого можно получить карту, которая поможет выполнять все операции удачно и быстро.

АО КБ «Модульбанк» Лицензия ЦБ РФ № 1927 от 16.03.2016 г.

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