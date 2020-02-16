Нижегородские предприниматели по программе "1764" привлекли 21 мдрд рублей кредитов Бизнес

Нижегородские предприниматели в 2019 году по программе минэкономразвития РФ "1764" привлекли кредитов на 21 мдрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Мера поддержки действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Нижегородские предприниматели очень активно пользовались этой мерой поддержки в прошлом году - по объему выбранных средств по программе "1764" наш регион на седьмом месте в стране", - сказал губернатор.

"В 2020 году взять льготный заем смогут еще больше нижегородцев, поскольку расширены условия его получения. Так, например, теперь предприниматели получили возможность рефинансировать по ставке не более 8,5% кредиты, полученные ранее по рыночным ставкам. Кроме того, программой "1764" смогут воспользоваться и самозанятые", - добавил глава региона.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, сумма и сроки кредитования по программе "1764" зависят от целей.

"Программа дополнена и новым видом кредита - "На развитие предпринимательской деятельности". Процентная ставка по нему чуть больше (до 9,95%), зато требования к заемщикам упрощены: нет ограничений по видам деятельности и наличию задолженности по налогам. Кредит позволяет получить до 10 млн рублей на срок до пяти лет на любые цели", - пояснил министр.

Всего на реализацию программы в 2020 году в федеральном бюджете предусмотрено 138 млрд рублей. В Нижегородской области в программе "1764" участвуют 24 банка.

Напомним, что с начала 2019 года по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".