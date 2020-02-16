О шиномонтаже

Одним из первых изобретений человечества было колесо. Они изготовлялись из дерева, насаживались на деревянные оси и были очень несовершенны. Проблема ремонта этих движителей, с учетом состояния дорог в те далекие времена, возникла или одновременно с изобретением, или сразу после первой поломки.

Прогресс не стоит на месте. Одно из первых колес с установленными на нем спицами и усиленное металлическими пластинами было найдено на территории современной Греции. Спицы, железный или деревянный обод и система крепления на ось - в таком виде оно просуществовало очень долго. Пока в 1846 году двадцатитрехлетний инженер Роберт Томсон не запатентовал технологию производства и использования пневматических шин.

В конце XIX - начале XX века шины, столь необходимая часть автомобильных колес, в общем и целом приняли современный вид. Тем не менее колесо до сих пор продолжает совершенствоваться. Вместе с ним совершенствуется и изменяется сфера обслуживания автомобилей, развивается сеть станций технического обслуживания и такая важная и востребованная услуга, как шиномонтаж...

Современное оборудование для шиномонтажа

Сегодня шиномонтажные мастерские - это целые комплексы с современными специализированными станками. Большое количество фирм занимаются производством необходимого для них оборудования. Один из популярных брендов - международная компания Hofmann. Высококвалифицированные мастера, работающие на их оборудовании, обучаются в технических центрах этой компании.

Итальянские торговые фирмы Giuliano и Corghi поставляют станки, имеющие привлекательный дизайн и хорошие функциональные возможности, но довольно высокую стоимость. Оборудование чешской компаний KronVuz имеет продуманную конструкцию и поставляется в достаточно сжатые сроки по весьма выгодным ценам.

На этом рынке свой сегмент заняли и китайские производители с достаточно доступными ценовыми показателями. Многие станции технического обслуживания выбирают именно китайское оборудование как довольно дешевое. Естественно, на рынке присутствуют и российские производители, поставляющие бюджетное оборудование, имеющее имеющее более узкий набор функций. Стоимость станков отечественного производства колеблется от 30 до 70 тысяч рублей. Некоторые марки российских производителей по внешнему виду схожи со знаменитыми марками.

Услуги шиномонтажа

Как правило, на станциях технического обслуживания предоставляются следующие виды услуг:

Накачка шин;

Монтаж и демонтаж колес;

Балансировка (необходимая часть работы при замене шин и производимая хотя бы раз в полгода);

Ремонт шин, сейчас почти всегда бескамерных;

Ремонт протоколов, боковых порезов и грыж;

Чистка, ремонт и покраска дисков;

Сезонный шиномонтаж;

Хранение шин и колес.

В современных мастерских имеются кафе, комнаты, где клиенты могут подождать завершения ремонтных работ или сезонной смены покрышек. Есть специализированные помещения для межсезонного хранения резины. Правильное хранение - дело серьезное. Изготовленная из специального состава резина не лучшим образом переносит прямые солнечные лучи, повышенную температуру или ее перепады и сильную влажность. Поэтому место хранения должно обеспечивать соблюдение температурного, влажностного и других режимов. Следует учитывать не только это, но и правильную укладку на стеллажи шин как с дисками, так и без дисков. В спецхранилищах выполняются все эти условия.

Большинство шиномонтажей имеют современные станки и работают практически с любыми колесами всех типоразмеров, компаний и произведенным по разным технологиям. Так, например, они имеют специализированное оборудование для демонтажа шин, выполненных по технологии Run on Flat, когда за счет усиления боковых бортиков такая шина держится на диске и удерживает вес авто после потери давления при проколах или других повреждениях.

Во многих мастерских существует выездное обслуживание - «скорая помощь» автолюбителям, работающая полные сутки, бесплатный выезд и прием колес и шин для ремонта или сезонного хранения и последующая их доставка автовладельцу.

При выборе станции техобслуживания следует учитывать все факторы: оснащенность, наличие квалифицированных мастеров, спектр услуг или специализация станции техобслуживания, качество работ. Учет этих факторов даст возможность получить высококачественное профессиональное обслуживание или ремонт.

При подготовке статьи использовались материалы, предоставленные санкт-петербургской компанией Hofmann Сервис, являющейся одним из лидеров в сфере обслуживания колес легковых автомобилей и мотоциклов, ремонта и покраски дисков на Северо-Западе РФ.

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