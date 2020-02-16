Весенний праздник открытия фонтанов в Петергофе в 2020 году

Бывшая резиденция правителей Российской Империи является любимым местом у гостей Северной столицы. Практически каждый турист Санкт-Петербурга непременно старается посетить музей-заповедник Петергоф, на территории которого помимо восхитительного, поражающего своей роскошью императорского дворца располагаются сто пятьдесят фонтанов и четыре фонтанных каскада.

Российские и иностранные поклонники Петровской эпохи с большим удовольствием гуляют по зеленой территории Петергофа, наслаждаясь всем тем великолепием, которое создавалось несколько веков назад и по праву наследия досталось российским потомкам.

Но, настоящей удачей для туристов является возможность один раз в год попасть на грандиозный праздник, посвященный открытие работы знаменитых Петергофских фонтанов.

Весенний праздник в Петергофе

Водные конструкции музея-заповедника ежегодно после окончания зимнего периода запускают в апреле. Этот процесс происходит поэтапно. В течение месяца налаживается работа всей водной системы, проверяется ее работоспособность. После чего, в третью майскую субботу проводится торжественное мероприятие, которое дает официальный старт открытию летнего сезона работы фонтанов Петергофа.

По традиции праздник сопровождается театрализованным представлениям. На территории парка повсюду можно встретить дружелюбных прогуливающихся неспешным шагом дам и кавалеров, одетых в наряды времен императорского правления. Конечно, это все талантливые актеры, но они помогают гостям ощутить себя частью российской истории.

Весь Петергоф в этот день становиться одной большой сценой и живой декорацией. Повсюду проходят выступления звезд эстрады, молодежных танцевальных коллективов, играет живая музыка.

Но, главное представление разыгрывается неподалеку от самого знаменитого уникального фонтанного комплекса Большой каскад. Тема спектакля каждый год меняется и хранится в секрете до последней минуты, но это непременно историческая тематика.

Фонтаны запускаются по отработанной годами схеме: первым под звуки Гимна Петергофа, включается Большой каскад и уже вслед за ними начинают функционировать в полную силу все остальные водные объекты музея-заповедника.

Праздничное событие традиционно заканчивается восхитительным салютом, который окрашивает небо над Петергофом в яркие разноцветные огни. Этот грандиозный праздник обязательно стоит посетить хотя бы один раз в жизни каждому жителю России.

Открытие фонтанов 2020

Праздничное мероприятие, посвященное открытию фонтанов в Петергофе 2020, пройдет 16 мая. Официальная часть традиционно начнется в 13:00, неподалеку от Большого каскада.

Попасть на праздник может любой желающий. Для этого необходимо приобрести входной билет. На официальном сайте музея-заповедника они появятся в продаже с апреля. Также купить билеты можно в кассе Петергофа, в день торжества. Цена на сайте в два раза выше и составляет 900 рублей, но такая покупка избавит вас от потери времени, которое будет потрачено в длинной очереди к кассе.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.