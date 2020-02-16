Интернет-магазин отопительного оборудования Royal Climate

Компания «Роял климат» – поставщик надежного и сертифицированного оборудования.

Для того чтобы гарантировать комфортное пребывание в помещении в холодное время года должна быть обустроена качественная отопительная система. Заказать ее монтаж можно здесь https://royalclimate.com.ua/montazh. Компания “Роял климат” имеет лицензию на представление услуг по проектированию и монтажу отопительного оборудования.

В штате компании «Роял климат» работают исключительно высококвалифицированные специалисты, что обеспечивает проведение всех операций качественно и точно в оговоренные сроки. Это гарантируется тем, что каждый специалист имеет четко оговоренный спектр обязанностей. Системы разрабатываются профессионалами для каждого конкретного случая. При этом клиенту предлагается оптимальный вариант.

Специалисты компании “Роял климат” при разработке систем отопления используют надежное и сертифицированное оборудование от известных производителей. При проектировании полностью соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности. Грамотные проекты гарантируют высокую энергоэффективность отопительным системам. При этом в процессе разработки учитываются все пожелания клиента.

Ответственным мероприятием является монтаж оборудования в котельную. Важно, чтобы помещение под котельную соответствовало действующими нормами и требованиям пожарной безопасности. Предварительно оформляется вся разрешительная документация, и выполняются все необходимые расчеты. Только на основании этого устанавливается все необходимое оборудование и счетчики, а затем выполняется поверка в определенных контролирующих органах.

Достаточно трудоемким мероприятием, требующим знаний, является подключение котлов отопления. Работы должен проводить специалист, который обладает необходимой компетенцией и знаком со всеми требованиями СНиП.

Обращаясь в компанию Royal Climate обеспечивается получение энергоэффективной отопительной системы. Благодаря грамотному индивидуальному подбору техники и проектированию "под ключ" учитываются все особенности помещений. При этом гарантируется высокий профессионализм на всех этапах работы.

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