Детские лыжные гонки прошли в Кстове при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Массовые лыжные соревнования по лыжам "Холодные игры" прошли в деревне Чернышиха Кстовского района при поддержке компании "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Данное мероприятие реализовала кстовская "Спортивная школа №1", победившая в 2019 году в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в номинации "Спорт".

На грантовые средства проекта спортивная школа закупила специальное оборудование для обучающихся в школе на отделении "лыжные гонки".

"Это стало отличным стартом для привлечения детей и подростков к занятиям этого вида спорта", - отметили в центре общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Всего в лыжных гонках приняло участие более 50 человек. Для популяризации лыжного спорта в Кстовском районе соревнования "Холодные игры" планируются проводить ежегодно.

СПРАВКА:

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" реализует в Нижегородской области с 2007 года. Организаторами проведения конкурса в регионах являются организации Группы "ЛУКОЙЛ" и Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ".

Основная цель конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.