Последние новости рубрики Бизнес
25 февраля 2020 17:50  [320] Власти хотят сократить для предпринимателей сроки выдачи разрешений на строительство
25 февраля 2020 14:55  [495] Нижегородские предприниматели по программе "1764" привлекли 21 мдрд рублей кредитов
25 февраля 2020 13:50  [532] Банк "Открытие" создал онлайн-запись в отделения
25 февраля 2020 11:16  [394] Услугами окна "МФЦ для бизнеса" в НБД-Банке воспользовались 4 тысячи предпринимателей
25 февраля 2020 11:09  [393] "Транснефть-Верхняя Волга" начала готовить объекты к паводковому периоду
21 февраля 2020 13:33  [1564] Новые слушания по планировке территории в районе Карповского рынка пройдут в Нижнем Новгороде
21 февраля 2020 10:35  [1299] "Упрощение закупочных процедур позволит повысить результативность работы", - Глеб Никитин
20 февраля 2020 17:57  [1376] Университетский кампус будущего планируют построить в Нижегородской области
20 февраля 2020 17:16  [913] Мужчины чаще женщин покупают страховки для защиты своей семьи, - исследование банка "Открытие"
20 февраля 2020 16:30  [1283] "НПФ "Открытие" показал лучшие показатели по инвестированию среди крупнейших пенсионных фондов РФ", - Михаил Задорнов
Бизнес

Власти хотят сократить для предпринимателей сроки выдачи разрешений на строительство

25 февраля 2020 17:50  [320] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов 25 февраля 2020 года обсудил с предпринимателями – представителями строительной и транспортной отраслей, как оптимизировать их работу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На встрече шла речь о выдаче разрешений на строительство, подготовке строительной документации, организации грузовых перевозок, развитие транспортной системы и другие частные вопросы предпринимателей.

"Ключевая задача, которую поставил перед правительством губернатор Нижегородской области Глеб Никитин – улучшение предпринимательского климата. На встречах с предпринимателями присутствуют саморегулируемые строительные организации, индивидуальные предприниматели, подрядчики, застройщики, проектировщики. Многие проблемы удается снять именно благодаря прямому диалогу", - сказал Сергей Морозов.

"Если первая такая встреча сопровождалась жалобами предпринимателей на бюрократические барьеры, то сегодня мы обсуждаем, например, внесение изменений в Генплан: как сократить эту процедуру, чтобы дать дополнительное развитие территории. Правительство РФ и глава региона ставят перед отраслью амбициозные задачи, и открытое общение позволит эффективнее и быстрее достигать этих целей", - добавил заместитель губернатора.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с транспортной сферой. Речь шла о предстоящих весенних ограничений на передвижение по дорогам общего пользования большегрузных автомобилей. Такой запрет вводится ежегодно в связи с тем, что подавляющее большинство дорог были построены несколько десятилетий назад, они рассчитаны на максимальную нагрузку 6 тонн на ось, а современные грузовые автомобили имеют нагрузку более 20 тонн на ось.

Особенно негативно их передвижение сказывается на дорогах весной, когда грунт пропитан водой и подвержен деформациям. Вместе с тем, благодаря активному обсуждению этой проблемы с предпринимательским сообществом, системной работе по реконструкции дорог и анализу их состояния сегодня региональный минтранс рассматривает возможность до 30% сократить количество дорог, на которых весной будет ограничено движение большегрузного транспорта.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph