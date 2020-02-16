Власти хотят сократить для предпринимателей сроки выдачи разрешений на строительство Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов 25 февраля 2020 года обсудил с предпринимателями – представителями строительной и транспортной отраслей, как оптимизировать их работу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На встрече шла речь о выдаче разрешений на строительство, подготовке строительной документации, организации грузовых перевозок, развитие транспортной системы и другие частные вопросы предпринимателей.

"Ключевая задача, которую поставил перед правительством губернатор Нижегородской области Глеб Никитин – улучшение предпринимательского климата. На встречах с предпринимателями присутствуют саморегулируемые строительные организации, индивидуальные предприниматели, подрядчики, застройщики, проектировщики. Многие проблемы удается снять именно благодаря прямому диалогу", - сказал Сергей Морозов.

"Если первая такая встреча сопровождалась жалобами предпринимателей на бюрократические барьеры, то сегодня мы обсуждаем, например, внесение изменений в Генплан: как сократить эту процедуру, чтобы дать дополнительное развитие территории. Правительство РФ и глава региона ставят перед отраслью амбициозные задачи, и открытое общение позволит эффективнее и быстрее достигать этих целей", - добавил заместитель губернатора.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с транспортной сферой. Речь шла о предстоящих весенних ограничений на передвижение по дорогам общего пользования большегрузных автомобилей. Такой запрет вводится ежегодно в связи с тем, что подавляющее большинство дорог были построены несколько десятилетий назад, они рассчитаны на максимальную нагрузку 6 тонн на ось, а современные грузовые автомобили имеют нагрузку более 20 тонн на ось.

Особенно негативно их передвижение сказывается на дорогах весной, когда грунт пропитан водой и подвержен деформациям. Вместе с тем, благодаря активному обсуждению этой проблемы с предпринимательским сообществом, системной работе по реконструкции дорог и анализу их состояния сегодня региональный минтранс рассматривает возможность до 30% сократить количество дорог, на которых весной будет ограничено движение большегрузного транспорта.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.