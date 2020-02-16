Почти 2,5 кг наркотиков изъяли из тайников нижегородские полицейские Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Почти 2,5 кг наркотиков изъяли из тайников нижегородские полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В ходе оперативной разработки оперативниками 4 отдела УКОН МВД была получена информация о том, что на территории Автозаводского района готовится сбыт крупной партии наркотического средства. Наркополицейские задержали 31-летнего организатора.

При досмотре его автомобиля и по месту проживания оперативниками была обнаружена и изъята марихуана массой более 900 граммов, часть из которых была уже расфасована в пакетики, а также мобильный телефон, с которого драгдилер осуществлял переписку и давал указания по поводу реализации наркотиков.

Также из тайника, организованного на территории одного из гаражных массивов Автозаводского района, полицейские изъяли 352 свертка с героином массой около 700 граммов для сбыта.

По данному факту по ч. 3 ст.30 (приготовление к преступлению), ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства), следственным отделом ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело, 31-летний наркодилер заключён под стражу.

В ходе расследования полицейские установили место нахождения ещё одного тайника с наркотиками. В схроне находилось 458 свертков с героином массой 800 граммов.

Общая масса изъятых наркотиков составила почти 2,5 кг. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до 20 лет.