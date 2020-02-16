Нижегородские предприниматели 4 марта смогут обсудить с губернатором развитие бизнеса Бизнес

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин намерен 4 марта встретится с предпринимателями и обсудить с ними развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Представители бизнеса смогут задать главе области интересующие их вопросы.

"Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности – одна из стратегических задач, прописанных в проекте Стратегии развития Нижегородской области", - поясняет пресс-служба.

Сбором вопросов и аккредитацией предпринимателей занимаются деловые объединения региона.

Аккредитоваться можно до 28 февраля 2020 года.

Список представителей, к которым можно обратиться для аккредитации:

1) Союз "Торгово-промышленная палата Нижегородской области"

Наталья Николаевна Щукина, тел. 8(831)266-42-10, доб.1051, эл.почта: shchukina@tpp.nnov.ru.

Максим Дмитриевич Южалин, тел. 8(831)266-42-10, доб.1060, эл.почта: yuzhalin@tpp.nnov.ru.

2) Объединение работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей"

Александр Витальевич Аносов, тел. 8(831)430-54-65, 8-953-415-27-51, эл.почта: anosov81@yandex.ru.

3) Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия"

Елена Владимировна Платунова, тел. 8(831)430-08-06, эл.почта: deloros_nn@mail.ru.

4) Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"

Татьяна Федоровна Железнова, тел. 8-950-606-98-89, эл.почта: info@opora-nnov.ru.

Предприниматели также могут задать свой вопрос в электронной форме по ссылке: https://minec.government-nnov.ru/dialog.

Напомним, что для увеличения инвестиционной привлекательности региона в Нижегородской области создана и работает Корпорация развития, территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.