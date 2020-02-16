Нижегородские предприниматели 4 марта смогут обсудить с губернатором развитие бизнеса

Глеб Никитин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин намерен 4 марта встретится с предпринимателями и обсудить с ними развитие бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Представители бизнеса смогут задать главе области интересующие их вопросы.
"Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности – одна из стратегических задач, прописанных в проекте Стратегии развития Нижегородской области", - поясняет пресс-служба.
Сбором вопросов и аккредитацией предпринимателей занимаются деловые объединения региона.
Аккредитоваться можно до 28 февраля 2020 года.
Список представителей, к которым можно обратиться для аккредитации:
1) Союз "Торгово-промышленная палата Нижегородской области"
Наталья Николаевна Щукина, тел. 8(831)266-42-10, доб.1051, эл.почта: shchukina@tpp.nnov.ru.
Максим Дмитриевич Южалин, тел. 8(831)266-42-10, доб.1060, эл.почта: yuzhalin@tpp.nnov.ru.
2) Объединение работодателей "Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей"
Александр Витальевич Аносов, тел. 8(831)430-54-65, 8-953-415-27-51, эл.почта: anosov81@yandex.ru.
3) Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Елена Владимировна Платунова, тел. 8(831)430-08-06, эл.почта: deloros_nn@mail.ru.
4) Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"
Татьяна Федоровна Железнова, тел. 8-950-606-98-89, эл.почта: info@opora-nnov.ru.
Предприниматели также могут задать свой вопрос в электронной форме по ссылке: https://minec.government-nnov.ru/dialog.
Напомним, что для увеличения инвестиционной привлекательности региона в Нижегородской области создана и работает Корпорация развития, территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
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