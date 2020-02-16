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Бизнес

Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК на 12% - до $241,2 млн

26 февраля 2020 13:36  [404] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 12% за 2019 год. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В прошедшем году предприятия агропрома экспортировали продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и племенных животных. При этом увеличены объемы поставок за рубеж племенного скота, картофеля, семян масличных культур, мясных полуфабрикатов, масложировой продукции, плодово-ягодных джемов, кондитерских изделий и другой продукции.

"Перед нами стоит задача увеличить экспорт продукции АПК к 2024 году до $492 млн. Реализация экспортных планов невозможна без оказания соответствующих мер господдержки. В настоящее время федеральный бюджет компенсирует экспортерам до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам", - напомнил Глеб Никитин.

"Кроме того, экспортные предприятия могут получить льготные кредиты на закупку сырья и реализацию инвестиционных проектов. При этом льготное кредитование действует для организаций, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности с региональным минсельхозом и минсельхозом России", - добавил губернатор.

Он сказал также, что сейчас правительство Нижегородской области разрабатывает региональные меры господдержки экспортной деятельности.

По данным регионального минсельхоза, в настоящее время экспорт продукции АПК осуществляют более 60 нижегородских организаций, при этом перечень предприятий-экспортеров и экспортируемой продукции расширяется. Сейчас продукция экспортируется более чем в 35 стран, в числе которых Германия, Бельгия, Испания, Италия, Франция, США, страны Балтии, страны Юго-Восточной Азии, в том числе Китай и Индия, а также страны СНГ.

Напомним, в 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд в 2024 году.

Кроме того, Нижегородская область реализует проект "Экспорт продукции АПК", который предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до $492 млн к 2024 году.

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