Нижегородские власти хотят отремонтировать 75 путепроводов и построить 5 мостов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области сформировало перечень мостовых сооружений для включения в федеральный проект "Мосты и путепроводы". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Каждый существующий мост получил оценку технического состояния и имеет ограничения по движению. Часть объектов расположена на дорогах, не имеющих дублера, протяженность объезда остальных сооружений достигает 25 км. Три моста полностью закрыты для движения", - пояснил губернатор.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева, самые длинные объекты расположены в районе Бабинского кольца в Дзержинске (292,7 м), в Навашинском районе - мост через реку Тёша (135,7 м) и в Воротынском районе - мост через реку Урга (128, 4 м). Кроме того, в минтрансе считают необходимым строительство новых мостовых переходов в Чкаловском районе через реку Санахта, в Навашинском - через реку Велетьма, Ветлужском - через реку Беловское, в Дальнеконстантиновском - через реку Язень. Их общая протяженность превышает 100 м.

"Наиболее сложная ситуация сложилась в Павловском районе, территория которого разделена Окой. Транспортное сообщение с поселком Тумботино осуществляется по наплавному мосту, который не эксплуатируется при отсутствии устойчивого ледового покрова. В это время люди ездят через Нижний Новгород и Муром, и перепробег составляет 180 км и 230 км. Учитывая высокую социальную значимость объекта и по поручению Глеба Никитина, мы включили строительство капитального моста в региональный перечень", - заявил Павел Саватеев.

Программа по восстановлению и строительству мостовых сооружений, стоимостью 8,48 млрд рублей, сформирована до 2035 года. Она будет реализовываться в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Порядок и сроки реализации программы будут определены после утверждения федерального проекта, добавил Глеб Никитин.

Свои предложения на включение муниципальных объектов могут направлять главы органов местного самоуправления. Павел Саватеев рекомендовал им активизировать работу по составлению списка мостов и путепроводов, которые нуждаются в ремонте. Все эти данные систематизирует главное управление автомобильных дорог и направит в Минтранс РФ для включения в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, с 10 февраля 2020 года паромная переправа Павлово-Тумботино стала бесплатной для легковых автомобилей. Ранее стал бесплатным проезд на речном теплоходе, который курсирует по маршруту Павлово-Тумботино. Поручение сделать переправу бесплатной для людей и легковых автомобилей дал Глеб Никитин в ходе посещения Павловского района 22 января 2020 года.

"В связи с теплой зимой обострилась проблема, связанная с транспортной доступностью поселка Тумботино. Оказался нарушен привычный ритм жизни. Ко мне, в том числе через личный аккаунт в Instagram, поступало очень много жалоб от жителей поселка. Несправедливо, когда людям, чтобы попасть в районный центр на другой берег реки, приходится либо делать огромный крюк, либо каждый раз платить ощутимые для семейного бюджета деньги", - сказал глава региона.