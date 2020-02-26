Сельские специалисты получат из нижегородского бюджета 183 млн рублей на жилье Общество

Специалисты в районах Нижегородской области в 2020 году получат из бюджета региона 183 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Как сообщил министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев, программа "Улучшение жилищных условий специалистов" рассчитана на пять лет - с 2019 по 2023 годы. В 2020 году ее участникам планируется выплатить 183 млн рублей.

"В 2019 году почти 150 человек воспользовались этой мерой поддержки. Было принято правильное решение о том, что в нашей программе не будет возрастных ограничений. Это помогло вернуться на малую родину представителям востребованных профессий", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что благодаря этой программе, фельдшер скорой медицинской помощи центральной районной больницы Лысково Владимир Якунин, который ушел с этого места в поисках нового места, поскольку ему не под силам было выплачивать ипотеку. Воспользовавшись программой, он вернулся к должности фельдшера, погасив значительную часть ипотечного платежа.

Программа не имеет возрастных ограничений. Ее цель - повышение качества и условий жизни специалистов, в том числе в сфере здравоохранения, а также привлечение и дальнейшее закрепление высококвалифицированных кадров.

Напомним, задачу привлекать специалистов в сферу здравоохранения поставил президент России Владимир Путин. Мероприятия в Нижегородской области позволяют развивать системы целевого обучения и непрерывного образования, а также предоставляют возможность использовать новые меры социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне. Прежде всего, речь идет об устранение дефицита кадров в первичном звене.

СПРАВКА:

Программа "Улучшение жилищных условий специалистов" предусматривает предоставление мер социальной поддержки специалистам, принимаемым на работу в государственные и муниципальные учреждения сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной поддержки Нижегородской области, расположенных в муниципальных районах и городских округах, за исключением города Нижнего Новгорода, и заключившим соглашение о предоставлении мер социальной поддержки.