Выбор «растущего стула»

«Растущий стул» - это комфортная и безопасная мебель.

К выбору первой мебели для ребенка следует отнестись ответственно. Она должна быть комфортной и безопасной. Таким критериям отвечает ортопедическая мебель, которая способствует нормальному развитию костной системы. Выгодно покупать растущий стул. Его не придется менять каждый год, ведь высоту можно менять с помощью механизма трансформации по мере взросления ребенка.

Если данный вид мебели подбирается для ребенка до 5 лет, то в ней обязательно должны предусматриваться специальные ограничители. Благодаря им обеспечивается безопасное использование. Поскольку школьники проводят много времени сидя за столом, то предпочтение рекомендуется отдавать стульям с мягкими сиденьями. В ортопедических моделях можно регулировать высоту сидения и наклона спинки. Это позволяет подобрать идеальное положение спины и минимизировать риски развития заболеваний позвоночника. Повышает комфортность подставка для ног.

Желательно отдавать предпочтение детским регулируемым стульям из дерева. Этот материал экологически чистый. Он отличается высокой прочностью, а, значит, мебель прослужит

длительное время. Пластиковые модели также предлагаются в огромном разнообразии. Но при этом они быстрее изнашиваются и отличаются меньшей прочностью, поэтому при неосторожном обращении их можно разбить.

Следует понимать, что качественная детская мебель не может быть дешевой. Но при этом высокая стоимость окупается длительностью эксплуатации. Если стул вырастайка дешевый, то, скорее всего, он изготовлен из некачественного материала, который может нанести вред здоровью ребенка. Важно при выборе данного вида мебели обращать внимание на ее устойчивость. Кроме того все механизмы должны работать бесшумно, чтобы не отвлекать ребенка от занятий.

Очень важно, чтобы в растущем стуле была предусмотрена простая трансформация. Она обеспечивается наличием больших болтов, которые легко откручиваются и закручиваются. Мебель, которая предусматривает трансформацию с помощью пропиленных пазов менее прочная и надежная. Желательно приобретать мебель, изготовленную компаниями, специализирующихся на производстве ортопедических изделий.

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