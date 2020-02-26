Виды матрасов

Правильно выбранный матрас – гарантия полноценного отдыха.
Сегодня матрасы предлагаются производителями в огромном разнообразии. К примеру, приобрести их можно здесь https://krovat.ru/matrasy/. Именно поэтому необходимо понимать, чем отличаются определенные изделия.
Пружинные матрасы классифицируются по своей конструкции на следующие виды:
- Пружинные. Они бывают с зависимыми и независимым блоками.
- Беспружинные. Они более тонкие, в изделиях в качестве наполнителя могут использоваться различные материалы.
- Совмещенные. В них используется несколько слоев наполнителя из разных материалов.
В качестве натуральных наполнителей наиболее часто используются следующие материалы:
- Кокосовая койра. Она используется для создания матрасов повышенной жесткости. Для увеличения срока службы природный наполнитель дополнительно пропитывается латексом. Изделия способны выдерживать большие нагрузки, отличаются длительным сроком службы и хорошо вентилируются.
- Натуральный латекс. Этот наполнитель получают из сока каучукового дерева. Латекс отличается высокой анатомичностью. Изделия с этим наполнителем мягкие и эластичные. Они хорошо вентилируются.
- Хорошими эксплуатационными свойствами отличаются и искусственные наполнители, такие как:
- Холлофайбер. Он состоит из нетканых пустотелых волокон, характеризующихся высокой плотности. Каждое волокно условно можно сравнить с вертикальной пружинкой. Материал выдерживает большие нагрузки. Его ортопедические свойства сравнимы с кокосовой койрой.
- Пенополиуретан. Материал часто называют искусственным латексом. Он характеризуется высокой эластичностью и прочностью. Матрасы устойчивы к деформации и могут эксплуатироваться длительное время.
- Меморикс. Этот мягкий пористый материал обладает эффектом запоминания формы. Благодаря этому матрас позволяет подобрать оптимальное положение для отдыха и полноценно отдохнуть.
При выборе матраса необходимо обращать внимание на его жесткость. Важными также оказываются и различные дополнительные функции. Если имеется аллергия, то при изготовлении матраса должна использоваться специальная пропитка.
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