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Политика

ЗС НО утвердило Евгения Люлина на пост первого заместителя губернатора

27 февраля 2020 13:16  [23] Политика
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 января 2020 года единогласно утвердили Евгения Люлина на должность первого заместителя губернатора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Хочу поздравить Евгения Борисовича. Единогласная поддержка депутатов - символ очень высокого доверия! Очень рад, что такой человек работает в правительстве", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, полномочия первого заместителя губернатора теперь будут расширены.

"Мы договорились, что Евгений Люлин будет координировать операционную деятельность всех блоков правительства Нижегородской области", - добавил глава региона.

"Конечно, он будет заниматься и своими традиционными блоками – промышленность, сельское хозяйство, внедрение бережливых технологий в различных отраслях", - пояснил губернатор.

Он напомнил, что недавно были внесены изменения в Устав Нижегородской области в части наименования должностей.

"Все заместители губернатора продолжают свою работу. Вместе с тем сейчас ведется работа над внесением более значимых изменений в структуру правительства, в том числе в том, что касается курирования блоков", - сказал тогда Глеб Никитин.

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