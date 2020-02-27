Грузовые Газели для грузоперевозок по Казахстану

Транспортировать продукцию внутри города или между населенными пунктами можно на различном грузовом транспорте. Оптимальным вариантом с повышенной мобильностью и скоростью считается грузовая Газель. С таким транспортом грузоперевозки по Казахстану становятся доступными для малого и среднего бизнеса.

Виды транспортного средства

Оптимальная грузоподъемность Газели — 1,5 тонны. Удлиненные машины могут загрузить до 2 тонн товара за один рейс. Классификация транспорта ведется по типу кузова:

Машина с тентом, закрепленным на металлическом каркасе. Такой кузов закрывает товар от дождя и снега. Защищает его от выпадения из кузова в пути. Погрузить можно только продукцию, подходящую по габаритам. Вариант с пирамидой. Это специальная конструкция, к которой крепятся стеклопакеты, строительные материалы, двери или доски. Бортовой кузов — по периметру расположены деревянные или металлические борта разной высоты. Они могут быть в виде горизонтальной решетки или цельного полотна. Перевозить можно негабаритные по длине товары, стройматериалы, строительный мусор или сельскохозяйственную продукцию. Удлиненные машины с увеличенной грузоподъемностью. «Катюша». Бортовой вариант с небольшим по длине кузовом. Подходит для фиксации негабаритных грузов. Достоинство — борта можно открыть. Цельнометаллические с повышенной сохранностью груза. Могут оснащаться рефрижераторами для перевозки скоропортящихся продуктов.

Выбирают автотранспорт по параметрам груза: его специфики, требований к хранению, перевозке. Стоимость зависит от автомобиля, дальности грузоперевозок и условий сотрудничества. Например, договор с частником обходится дешевле, чем наем машины в транспортной компании.

Где заказать Газель

Найти перевозчика для заказа грузоперевозок по Казахстану можно через Интернет. Достаточно ввести в поисковой сети подходящий запрос. Перед выбором организации обязательно прочтите отзывы.

Второй и более надежный способ поиска водителя — специальные платформы, выступающие в роли безопасных досок объявлений для перевозчиков и бизнесменов. А также всегда можно спросить совета у тех, кто уже заказывал Газель для отправки продукции по городам республики, то есть воспользоваться «сарафанным радио».

Перед выбором перевозчика важно внимательно изучить договор на оказание услуг или составить его с частным водителем. Там должны быть указаны сроки поставки, стоимость, ответственность сторон.

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