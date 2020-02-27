Навесы для автомобиля

Навесы для автомобиля экономичны и отличаются красивым дизайном.

Навесы для автомобиля сегодня предлагаются на рынке в огромном разнообразии. В широком ассортименте такие конструкции представлены здесь https://navesprofi.ru. Для изготовления изделий применяются различные материалы.

Красивый навес для машины из дерева всегда выглядит благородно. Он становится настоящим украшением придомовой территории. Оптимальной древесиной для строительства навеса является лиственница. Она отличается хорошей устойчивость. К негативным природным явления и имеет высокую сопротивляемость процессам гниения.

Востребованными сегодня также являются навесы для автомобиля из поликарбоната. Этот материал имеет малый вес и отличается высокой прочностью. Он не теряет эстетических качеств под воздействием негативных внешних воздействий и характеризуется длительным сроком службы. Навесы из поликарбоната отличаются простым монтажом. Конструкции создаются в кратчайшие сроки. Изначально устанавливается металлический каркас, а затем на нем устанавливаются листы поликарбоната.

По конструктивным особенностям навесы разделяются на три группы:

Консольные. Они фиксируются к определенной части капитального здания и удерживаются без дополнительных опор. Очень часто такие навесы устанавливаются в виде увеличенного козырька над входом в дом.

Приставные. Они являются отдельными сооружения, но при этом устанавливаются рядом со стеной капитального строения. Обязательно используется дополнительная фиксация. Противоположная сторона конструкции опирается на вертикальные стойки.

Отдельно стоящие. Это полностью независимые навесы, которые базируются на собственных вертикальных опорах. В этом случае при проектировании требуется грамотный расчет конструкции.

Стойки навесов должны устанавливаться на фундамент. В зависимости от вида грунта применяются свайные, столбчатые или ленточные основания.

Навесы для автомобиля надежно защищают транспортное средство от осадков. Под навесом машина постепенно остывает, поэтому не покрывается росой, как это происходит в гаражах в холодное время года. Это минимизирует риски разрушения металла и продлевает срок службы машины.

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