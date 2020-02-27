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Происшествия

Большегруз насмерть сбил пожилую женщину в Нижнем Новгороде

28 февраля 2020 17:01  [37] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Большегруз насмерть сбил пожилую женщину в Нижнем Новгороде. Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, 28 февраля 2020 года в 09:15 около дома №9 по пр. Бусыгина водитель автомобиля МАЗ сбил 81-летнюю бабушку.

Согласно информации, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. От полученнх в результате ДТП травм она скончалась.

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