Большегруз насмерть сбил пожилую женщину в Нижнем Новгороде Происшествия

Большегруз насмерть сбил пожилую женщину в Нижнем Новгороде. Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, 28 февраля 2020 года в 09:15 около дома №9 по пр. Бусыгина водитель автомобиля МАЗ сбил 81-летнюю бабушку.



Согласно информации, пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. От полученнх в результате ДТП травм она скончалась.