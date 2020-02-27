Лимонная кислота

С тех пор как в нашу жизнь вошли пищевые добавки, индустрия питания изменилась навсегда. Стало понятно, что можно влиять на вкус, цвет, запах продуктов, продлевать срок их хранения и другие характеристики.

Сегодня добавки применяются повсюду, от кондитерской отрасли до изготовления детского питания. Многие из них окружены мифами. Так, кто-то полагает, что все добавки без исключения опасны для здоровья, кто-то уверен в обратном. В этой статье речь пойдет о лимонной кислоте, ее свойствах, особенностях применения, потенциальном вреде и пользе.

Что такое лимонная кислота и как ее получают?

Это вещество имеет природное происхождение. Считается, что ее открытие принадлежит арабскому ученому-химику, жившему в I веке нашей эры. Гораздо позднее лимонную кислоту удалось получить европейским исследователям — из лимонного сока. Выяснилось, что вещество представляет собой порошок без цвета и запаха с ярко выраженным кислым вкусом, который хорошо растворяется в воде и этиловом спирте и способен долго храниться в герметичной емкости, куда не попадают свет и влага.

В природе кислота содержится во многих цитрусовых, хвойных растениях, ягодах и даже стеблях табака. Именно из этого сырья ее получали вплоть до XIX столетия. Особенно популярным сырьем были недозрелые лимоны. Из них выжимали сок, добавляли к нему негашеную известь, что на выходе давало нужное вещество. Впрочем, способ был весьма затратным и малоэффективным. Поэтому на смену ему пришла новая методика, основанная на реакции особого плесневого пенициллинового гриба и сахара. В современных условиях лимонную кислоту получают путем биосинтеза из сладких растительных продуктов (например, кукурузы или батата), очищаемых активированным углем.

Виды кислоты

Лимонную кислоту принято подразделять на две группы: техническую и пищевую. Пищевая проходит более тщательную очистку. На ее долю приходится порядка 70% от всей производимой в мире кислоты.

Техническая лимонная кислота внешне ничем не отличается от пищевой, однако очищается не столь интенсивно и для употребления внутрь непригодна. При производстве ее расфасовывают в большие пакеты (используют для бытовых и промышленных нужд), в то время как пищевую можно встретить в продаже, в небольших упаковках от 10 до 50 граммов или в виде концентрированного лимонного сока в небольших бутылках.

Положительное влияние на организм

Специалисты едины во мнении, что в небольшом количестве лимонная кислота приносит здоровью исключительно пользу и рекомендуют включать в свой рацион крыжовник, черную и красную смородину, малину, яблоки, ананасы, грейпфруты и апельсины. Более всего кислотой богаты цитрусовые. Так, в ста граммах лайма содержится семь граммов вещества, а в ста граммах лимона — почти шесть.

Регулярное употребление этих продуктов позитивно воздействует на:

процесс пищеварения (в том числе имеет мягкий слабительный эффект);

энергетический обмен, помогая клеткам получать полезные вещества;

устранение токсинов и свободных радикалов;

кровеносную систему (укреплением сосудистых стенок);

уровень глюкозы в крови.

Кроме того, лимонная кислота укрепляет иммунитет, оказывает общее противовоспалительное действие, является антисептиком, участвует в образовании белков и пребелковых веществ, необходимых для костной и хрящевой тканей, кожи и волос.

Это особенно важно для людей пожилого возраста, которые подвержены изменениям костей и суставов. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием лимонной кислоты помогает повысить эластичность связок суставов и служит частью профилактики артрита.

Важно помнить, что организм лучше усваивает лимонную кислоту из натуральных продуктов, а не из концентрированного порошка, ведь часто они богаты и другими полезными компонентами — витаминами и микроэлементами.

Можно ли употреблять лимонную кислоту во время беременности и лактации?

Противопоказаний для применения лимонной кислоты в пищу беременным не существует. В небольших количествах она стимулирует иммунную систему, что особенно важно в сезон простудных заболеваний, укрепляет сосуды, снижает вероятность возникновения отеков и уменьшает проявления токсикоза.

Во время кормления грудью лимонная кислота помогает выработке молока, улучшает пищеварение ребенка и уменьшает колики. Таким образом, для маленьких детей кислота безопасна (и даже входит в состав специального детского питания). Правда, не стоит давать ее ребенку в концентрированном виде.

Может лимонная кислота нанести вред?

Несмотря на то что в 70-е годы прошлого века лимонную кислоту считали потенциальным канцерогеном, современное экспертное сообщество признает ее совершенно безопасной добавкой. Однако, при употреблении ее внутрь в избыточных дозах человек может испытывать гастроэнтерологические симптомы: изжогу, тошноту, рвоту и боль в животе. Они связаны с раздражением слизистой пищеварительного тракта. Поэтому злоупотреблять ей не стоит, в особенности тем, кто уже имеет подобные хронические заболевания, в том числе гастрит, язву желудка или воспаление пищевода. Любые повреждения слизистых (скажем, стоматит) могут вызывать неприятные ощущения. То же самое касается чувствительной эмали зубов — при попадании на нее кислоты человек почувствует дискомфорт.

Применение лимонной кислоты

В кулинарной индустрии вещество часто играет роль основы для шипучих напитков и консерванта при изготовлении сыров, овощных и фруктовых продуктов. Будучи отличным антисептиком, кислота предотвращает процессы брожения и увеличивает срок хранения.

Используют кислоту в хлебобулочных и кондитерских изделиях (тортах, пирожных, конфетах, мармеладе, зефире, суфле). Им она придает нужный вкус и регулирует уровень кислотности. Тесто, в которую добавили лимонную кислоту, лучше поднимается.

Кроме того, вещество помогает блюдам удерживать нужный цвет, так что практически ни один продукт питания не обходится без добавления нескольких граммов этого кристаллического порошка.

Довольно широк круг применения лимонной кислоты в быту. Ей чистят стиральные машины, утюги, чайники, бытовую технику и серебряные изделия. Раствор кислоты отлично устраняет бактерии и плесень.

Этим применение вещества не ограничивается: его кладут в косметические средства для осветления кожи, его раствором ополаскивают волосы для облегчения расчесывания, он очищает поры и регулирует работу сальных желез.

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