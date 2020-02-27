Сможет ли "Спартак" остановить "Краснодар"?

В одном из центральных поединков 21-го тура чемпионата России столичный "Спартак" примет на своем поле "Краснодар", ведущий борьбу за место в Лиге чемпионов. Это будет уже третий матч "красно-белых" на "Открытие Арене" в нынешнем году, но первый в рамках РПЛ. Ранее подопечные Тедеско в контрольном поединке обыграли на родной арене ташкентский "Пахтакор" со счетом 4:0. А еще им предстоит встретиться до игры с "Краснодаром" с московским ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России. Отметим, что на официальном сайте ФК Спартак можно купить билеты на все матчи народной команды.



Учитывая, что в первом туре после возобновления чемпионата "Спартаку" предстоит дерби на выезде против "Динамо", можно говорить о крайне тяжелом и одновременно интересном для болельщиков календаре "красно-белых" в начале года. Матчи против "Краснодара" почти всегда получаются зрелищными, поскольку эта южная команда, как и "Спартак", выстраивает свою игру от атаки. Учитывая тяжелую турнирную ситуацию спартаковцев в РПЛ (10-е текущее место), для команды из столицы России каждый из оставшихся 11 матчей в чемпионате становится практически сродни финалу. Если "Спартак" хочет улучшить свое турнирное положение, то ему нужно одержать как можно больше побед на финише сезона.



В такой ситуации команде очень нужна поддержка преданных болельщиков. Чтобы поддержать "Спартак" в игре против "Краснодара", вам понадобятся официальные билеты. Купить их можно уже сейчас на официальном билетном портале ФК Спартак. Для этого нужно лишь выбрать понравившиеся места на "Открытие Арене" и оформить заказ в режиме реального времени. По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться у специалистов по указанному на сайте телефону.



Противостояние "Спартака" и "Краснодара" - это всегда и дуэли отдельно взятых высококлассных игроков на разных участках поля. Весьма интересно будет посмотреть, как будут противодействовать друг другу такие исполнители, как:

• Джикия и Шапи;

• Соболев и Мартынович;

• Жиго и Ари.



Вы наверняка обратили внимание на фамилию Соболева в этом перечне игроков. "Спартак" взял этого забивного нападающего в аренду у "Крыльев Советов". Судя по контрольным матчам, тренерский штаб рассчитывает на Соболева как на игрока основы. Посмотреть на него в игре против краснодарцев будет крайне любопытно. Добавим, что матч начнется в 16 часов 30 минут.

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