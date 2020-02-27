Где купить грузовые тележки?

Грузовые тележки – это необходимое оборудование, которое активно используется на разных предприятиях и складах. Найти подходящую модель можно на сайте RUSKLAD.
Особенности компании
RUSKLAD – популярная компания, специализирующаяся на изготовлении складского оборудования для транспортировки и хранения товаров. На сайте представлен огромный выбор грузовых тележек различной комплектации и конструкции.
Основная продукция компании – погрузочные и грузовые тележки, предназначенные для улучшения логистических процессов на производстве. Огромный ассортимент позволяет каждому покупателю в каталоге найти подходящее устройство, полностью соответствующее требованиям.
RUSKLAD – это эффективный производитель, выпустивший за 2017 год больше 50 000 единиц товара. В каталоге представлено свыше 350 различных наименований. За время своей работы, компания получила свыше 350 партнеров на всем отечественном рынке.
Основные достоинства
Если говорить о продукции компании, то выделяют следующие ее преимущества:
Помимо высокого качества, компания RUSKLAD https://rusklad.ru/ предлагает изготовление товаров по эксклюзивным проектам. Каждый заказчик сможет выбрать изделие из предложенного ассортимента или предоставить своей проект, по которому специалисты уже изготовят товар. Опытные профессионалы помогут спроектировать изделие, исходя из требуемых задач.
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