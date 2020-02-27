Где купить грузовые тележки?

Грузовые тележки – это необходимое оборудование, которое активно используется на разных предприятиях и складах. Найти подходящую модель можно на сайте RUSKLAD.

Особенности компании

RUSKLAD – популярная компания, специализирующаяся на изготовлении складского оборудования для транспортировки и хранения товаров. На сайте представлен огромный выбор грузовых тележек различной комплектации и конструкции.

Основная продукция компании – погрузочные и грузовые тележки, предназначенные для улучшения логистических процессов на производстве. Огромный ассортимент позволяет каждому покупателю в каталоге найти подходящее устройство, полностью соответствующее требованиям.

RUSKLAD – это эффективный производитель, выпустивший за 2017 год больше 50 000 единиц товара. В каталоге представлено свыше 350 различных наименований. За время своей работы, компания получила свыше 350 партнеров на всем отечественном рынке.

Основные достоинства

Если говорить о продукции компании, то выделяют следующие ее преимущества:

Высокое качество. Продукция компании включает в себя более 60 позиций различной сервисной и складской техники, необходимой для выполнения задач. Все изделия, к примеру платформенные тележки, производятся из металла высокого качества, который отличается своей прочностью, надежностью и хорошими антикоррозийными свойствами. Также в ассортименте магазина можно найти изделия, полностью изготовленные из нержавеющей стали. Для улучшения всех характеристик, продукцию покрывают специальной порошковой полимерной краской, благодаря которой увеличивается срок службы и эксплуатационные свойства.

Помимо высокого качества, компания RUSKLAD https://rusklad.ru/ предлагает изготовление товаров по эксклюзивным проектам. Каждый заказчик сможет выбрать изделие из предложенного ассортимента или предоставить своей проект, по которому специалисты уже изготовят товар. Опытные профессионалы помогут спроектировать изделие, исходя из требуемых задач.



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