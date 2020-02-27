Медицинская одежда: особенности, разновидности

Медицинский персонал обязательно должен носить спецодежду, ведь поликлиника или больница – это место, где постоянно находятся больные пациенты. Из-за этого важно подобрать врачам специальную одежду, которая будет защищать человека от различных инфекций, а также предотвратит распространение инфекции среди остальных больных. медицинская одежда каталог новинки представлены в интернет-магазин «Medis.moda».

Разновидности и особенности

Сейчас на рынке представлено две основные разновидности медицинской одежды:

Стерильная. Такой вид одежды используется в операционных, реанимациях и других отделениях, где требуется полная чистота и стерильность помещения.

Нестерильная. Это классический вариант медицинской одежды, которую надевают доктора и санитары в обычное время приема. Также в каталоге медицинской одежды можно найти одноразовую или многоразовую одежду. Первая относится к стерильной разновидности и ее применение возможно в операционных, реанимации и анестезиологии.

Многоразовая одежда обычно изготовлена из специальных материалов, которые отличаются своей стойкостью к внешнему воздействию и прочностью. Такие вещи регулярно поддаются стерильной обработке, которую проводят под воздействием высоких температур и с применением химических веществ. По этой причине используемая ткань должна нормально реагировать на такие изменения, при этом не теряя свою форму.

Интернет-магазин медицинской одежды

интернет магазин медицинской одежды «Medis.moda» предлагает широкий выбор спецодежды для медицинского персонала как для мужчин, так и для женщин. Сам бренд «Medis» занимается изготовлением качественной медицинской одежды начиная с 2008 года. За это время, ассортимент интернет-магазина значительно расширился, благодаря чему в каталоге теперь можно найти не только классические варианты медицинской спецодежды, но и целые комплекты, брюки, головные уборы и пр.

Все используемые ткани для изготовления отличаются высокой прочностью, поэтому нормально реагируют на постоянные обработки, при этом не теряют свою форму.

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