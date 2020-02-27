Санатории: как выбрать

Сейчас огромное количество курортов предлагает санаторный отдых. Именно санатории предлагают полноценную развлекательную программу, которая проходит вместе с лечебными процедурами. Таким образом отдых получается оптимально интересным и полезным. Найти санатории в Абано-Терме можно на сайте: https://sanatory.ru/region/liechieniie-i-otdykh-v-abano-tiermie.

Как правильно выбрать санаторий

Правильно подобрать санаторий бывает достаточно проблематично, особенно когда не знаешь на какие процедуры стоит делать акцент. Поэтому, прежде чем выбирать место для отдыха, нужно посоветоваться с лечащим врачом, который проанализировав историю болезни, сможет составить основные рекомендации.

Сейчас встречаются санатории, предлагающие разные варианты лечения. К примеру, самая популярная программа лечения – общеукрепляющая, которая положительно сказывается на весь организм, помогая значительно укрепить иммунитет. Также среди огромного разнообразия санаториев можно найти заведения, предлагающие узконаправленное лечение.

Практически во всех санаториях есть свой врач-терапевт, который по истории болезни сможет выбрать и назначить оптимальные варианты лечения.

Для этого, после самого заселения в санаторий, клиент отправляется сразу же к терапевту, который проводит первичный осмотр. Заранее нужно заполнить санаторно-курортную карту, где указывают основные данные. После первичного осмотра и детального изучения истории болезни, доктор сможет определить комплекс процедур, необходимых для лечения.

К популярным санаторным процедурам относят:

Душ шарко.

Массаж тела.

Обертывания.

Различные кедровые бани.

Кроме того, лечащий доктор выпишет план питания, который пациент должен будет придерживаться все время пребывания в санатории. Обычно оно 4-х или 5-ти разовое и включает в себя салаты, гарниры, супы и мясные блюда.

Санаторный отдых – это хорошая возможность улучшить состояние своего здоровья и провести приятно отдых.

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