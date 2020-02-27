Особенности покупки жилья на вторичном рынке

Покупка недвижимости – ответственный шаг, к которому некоторые идут несколько лет. Из-за того, что эта сфера тесно связана с большими деньгами, неудивительно, что в ней часто встречаются мошенники. Выбрать хорошую квартиру у проверенных продавцов можно на сайте: https://etagimsk.ru/vtorichnoe/.
Особенности покупки квартиры на вторичном рынке
Покупая недвижимость, покупатель часто сталкивается с мошенничеством. Чтобы не попасть на обман и не потерять свои заработанные финансы, перед самой сделкой нужно пройти несколько этапов:
Покупка недвижимости на вторичном рынке – это иногда опасная процедура, которая часто скрывает за собой множество рисков. Чтобы предотвратить возможный обман, нужно заранее в едином государственном реестре попросить выписку, чтобы убедиться в правильности всех данных.
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