Особенности покупки жилья на вторичном рынке

Покупка недвижимости – ответственный шаг, к которому некоторые идут несколько лет. Из-за того, что эта сфера тесно связана с большими деньгами, неудивительно, что в ней часто встречаются мошенники. Выбрать хорошую квартиру у проверенных продавцов можно на сайте: https://etagimsk.ru/vtorichnoe/.

Особенности покупки квартиры на вторичном рынке

Покупая недвижимость, покупатель часто сталкивается с мошенничеством. Чтобы не попасть на обман и не потерять свои заработанные финансы, перед самой сделкой нужно пройти несколько этапов:

Проверка продавца. Это самое первое, что должен сделать покупатель. Для этого нужно проверить всю информацию о квартире. Если недвижимость приобретается в новостройке, то детально изучают самого застройщика и жилой комплекс.

Проверка жилья на наличие арестов и запретов. При покупке жилья на вторичном рынке, покупатель обязательно должен проверить, чтобы недвижимость не находилась под арестом. Для этого можно воспользоваться выпиской из единого государственного реестра недвижимости. Именно в полученном документе будут указаны данные собственника, наложенные аресты и пр. информация. Также нужно обязательно проверить, не является ли недвижимость залогом.

Наличие задолженностей. Очень часто продавцы вторичного жилья любят отдавать недвижимость с задолженностью по коммунальным услугам. Чтобы не платить потом из своего кармана, можно попросить продавца квитанции об уплате всех ком. услуг.

Осмотр объекта. После того как с продавцом были решены основные моменты, можно переходить непосредственно к осмотру недвижимости.

Согласование договора купли-продажи. Очень важно детально изучить договор и особое внимание обратить на следующие пункты: стоимость помещения, условия расторжения договора.

Покупка недвижимости на вторичном рынке – это иногда опасная процедура, которая часто скрывает за собой множество рисков. Чтобы предотвратить возможный обман, нужно заранее в едином государственном реестре попросить выписку, чтобы убедиться в правильности всех данных.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.