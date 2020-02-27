Диагностическая карта

Автомобиль – это транспортное средство, которое требует регулярного технического осмотра. И если раньше в заключении выдавали талон техосмотра, то сейчас вместо него используют диагностическую карту. Оформить диагностическую карту онлайн можно на представленном ресурсе.

Особенности документа

Начиная с августа 2012 года талон техосмотра заменили на диагностическую карту. Данный документ выдается владельцу после прохождения проверки специалистом. Также стоит отметить, что в отличие от талона, карту не нужно постоянно возить с собой, ведь она необходима для оформления страхового полиса ОСАГО.

Если автомобиль переходит к новому владельцу, то диагностическую карту не придется получать заново и проходить новый техосмотр. Она автоматически привязана к документу и остается с ним до конца завершения своего срока действия.

В случае утери документа, дубликат можно получить в компании, которая занималась оформлением. Для этого нужно написать заявление и оплатить небольшую комиссию.



Сам документ представляет собой лист бумаги А4, где указаны следующие данные:

Регистрационные данные машины.

Основные пункты о техническом осмотре.

Помимо основной информации, для подтверждения подлинности документа, на нем обязательно должна стоять подпись проверяющего эксперта. Если ее нет, то диагностическая карта считается недействительной.

Обычно документ оформляется в двух экземплярах, один из которых идет непосредственно владельцу. Вся информация из диагностической карты переносится и дублируется в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Там все данные остаются неизменными 5 лет.

Если во время диагностики будут обнаружены серьезные неисправности, в диагностической карте появятся новые отметки. Согласно ним, эксплуатация транспортного средства недопустима. После устранения всех проблем, владельцу придется проходить повторный технический осмотр, данные которого будут внесены в диагностическую карту.

Диагностическая карта – это замена талону техосмотра, которую не нужно теперь постоянно возить с собой, ведь она есть в самом полисе ОСАГО.

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