Кабель: особенности конструкции

Сейчас на рынке можно найти огромный выбор кабелей, число разновидностей которых иногда достигает нескольких тысяч. В зависимости от направления работ и требований, выбирают необходимую модель изделия. Найти подходящий вариант можно на сайте: https://elmar.com.ua/kabel-lapp-group/.

Конструкция кабелей

По своей конструкции кабели очень похожи на зачищенный провод. Внутри изделия расположены несколько токоведущих жил, которые сверху защищены дополнительным слоем пластика, резины или полимеров. В отличие от провода, в кабелях свободное пространство между токоведущими жилами и защитным слоем дополнительно заполняют разными компонентами (нитками, лентами и пр.). Это необходимо для того, чтобы предотвратить слипание жил, которые во время эксплуатации могут смещаться ближе друг к другу.

Стоит отдельно отметить жилы кабелей. Материалы для них могут использоваться разные, но самые популярные из них – медь и алюминий. Каждый отличается своими определенными свойствами:

Алюминиевые жилы. Данный материал отличается высоким уровнем проводимости, из-за чего его часто используют в электрических системах. Такая разновидности отличаются относительно низкой стоимостью, небольшим весом и высоким уровнем теплоотдачи. Единственный минус – со временем, из-за постоянного нагрева жилы, верхняя пленка ухудшает проводимость, а сам контакт перегревается и быстро выходит из строя.

Медные жилы. Этот материал стоит на втором месте по своим характеристикам электропроводимости. Из значительных достоинств стоит отметить гибкость жил, которые выдерживают огромное количество деформаций. Недостатки: высокая стоимость, значительная плотность, окисление меди на открытом воздухе.

Если сравнивать две разновидности, то оптимальным вариантом для использования станут медные жилы. Несмотря на свою относительно дорогую стоимость, они отличаются высокой прочностью и надежностью, благодаря чему смогут прослужить значительно больший период, в отличие от алюминия.

Кабель – это конструкция, состоящая из нескольких проводников, изолированных друг от друга. Все жилы находятся внутри, а с внешней стороны используют дополнительную защитную оболочку, изготовленную из пластика или других материалов.

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