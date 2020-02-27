Кабель: особенности конструкции

Сейчас на рынке можно найти огромный выбор кабелей, число разновидностей которых иногда достигает нескольких тысяч. В зависимости от направления работ и требований, выбирают необходимую модель изделия. Найти подходящий вариант можно на сайте: https://elmar.com.ua/kabel-lapp-group/.
Конструкция кабелей
По своей конструкции кабели очень похожи на зачищенный провод. Внутри изделия расположены несколько токоведущих жил, которые сверху защищены дополнительным слоем пластика, резины или полимеров. В отличие от провода, в кабелях свободное пространство между токоведущими жилами и защитным слоем дополнительно заполняют разными компонентами (нитками, лентами и пр.). Это необходимо для того, чтобы предотвратить слипание жил, которые во время эксплуатации могут смещаться ближе друг к другу.
Стоит отдельно отметить жилы кабелей. Материалы для них могут использоваться разные, но самые популярные из них – медь и алюминий. Каждый отличается своими определенными свойствами:
Если сравнивать две разновидности, то оптимальным вариантом для использования станут медные жилы. Несмотря на свою относительно дорогую стоимость, они отличаются высокой прочностью и надежностью, благодаря чему смогут прослужить значительно больший период, в отличие от алюминия.
Кабель – это конструкция, состоящая из нескольких проводников, изолированных друг от друга. Все жилы находятся внутри, а с внешней стороны используют дополнительную защитную оболочку, изготовленную из пластика или других материалов.
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