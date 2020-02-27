Курсы парикмахеров и карьера стилиста

Всем нам хочется быть красивыми. Однако красота является понятием относительным. Собственный потенциал красоты заложен природой в каждом человеке. И профессиональному стилисту дано раскрыть, подчеркнуть этот потенциал, найти в доверившемся ему клиенте «изюминку».



Профессия парикмахера-стилиста в нашей стране еще молодая. Ее зарождение произошло на стыке двух смежных специальностей, которые и составили базовую основу данной профессии, - визажа (искусства нанесения макияжа) и собственно парикмахерского искусства. Первое, и главное, что необходимо стилисту – умение стричь. Умение владеть ножницами и создавать стильные прически сегодня можно приобрести, пройдя курсы обучения парикмахеров. Красить глаза и губы может, пожалуй, каждая женщина – эти навыки передаются прекрасной половине человечества из поколения в поколение. Однако вооружившись лишь парикмахерскими ножницами и набором косметики, хорошим стилистом не станешь. В основе стилистики лежит, прежде всего, создание целостного художественного образа, в котором будут гармонично сочетаться не только прическа и макияж, но и стиль одежды, и манера поведения. Такой человек всегда способен привлечь к себе внимание, его индивидуальность никогда не останется незамеченной.



Наиболее популярная и востребованная специализация в стилистике – стилист-парикмахер. Для того чтобы им стать, необходимо записаться на курсы парикмахеров по специальности «стилистика». За время обучения слушатели вникают в основы парикмахерского дела – обучаются гигиене и технике стрижки. Важнейшим навыком, который следует освоить, является умение подобрать прическу и оттенок волос, соответствующий типу лица клиента. С этой целью будущих парикмахеров знакомят с основами колористики (науки о сочетаемости цветов), а также постижерного дела (изготовления, использования и ухода за изделиями из волос). Обычно по окончании обучения необходимо пройти собеседование и сдать экзамены или зачеты по пройденному материалу, после чего окончившему парикмахерские курсы выдается свидетельство (желательно государственного образца) с присвоенной его обладателю квалификацией «парикмахер-стилист».



Профессиональные стилисты всегда востребованы в центрах и салонах красоты. Среди их клиентов – телеведущие, актеры, модели. Опытные, креативные, хорошо зарекомендовавшие себя специалисты приглашаются на работу в модельные агентства, где во время прохождения конкурсов важно работать не только качественно, но и быстро. А благодаря участию в различного рода конкурсах парикмахерского искусства профессионалы получают широкие возможности для карьерного роста. Кроме того, конкурсы дают толчок развитию собственной фантазии. Результатом такого развития становится изобретение новых стилей причесок и создание имени и славы их изобретателю.

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