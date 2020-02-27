Межевание — описание услуги

При желании провести какие-либо действия со своим участком: подарить, разделить между детьми, родственниками, построить дом, дачу и т.д. людям придется столкнуться с необходимостью в межевании. Нынешний обзор предназначен для описания его сути и призван помочь в выборе подходящей компании, занимающейся межеванием. Так как данный рынок довольно таки молодой, то и нюансов связанных с отбором большое количество.

Что такое межевание участков?

Один из видов оформления документации в сфере землеустройства — межевание участков. Более современное название этой процедуры кадастровый учет. Кадастр — список, реестр объектов (земельный участок, дом, дача и т.д.) и их характеристик. До 2017 года были два реестра. Один содержал информацию обо всех объектах (земельных участках, капитальном строительстве и т.д.) — кадастр, второй содержал информацию обо всех зарегистрированных правах и обременениях на данные объекты. С указанного года и со вступлением в силу закона "О государственной регистрации недвижимости" эти две базы данных были объединены в Единый государственный реестр недвижимости. Все операции с недвижимым имуществом закреплены за Росреестром. Данная государственная структура производит соответствующие изменения в ЕГРН в процессе межевания земельных участков. Грубо говоря, у Вас имеется территория в десять соток с четырьмя точками, у этих точек имеется конкретные числовые координаты. ЕГРН — это государственная база данных, содержащая информацию об объекте недвижимости, о его площади, координатах, для чего предназначен и его правообладателе. Межеванием земельных участков называют процесс приведения в соответствие сведений из ЕГРН и реальности.

Для чего требуется?

Многие люди предпочитают жить в своем частном отдельном доме и сталкиваются с потребностью в своем земельном участке. В этом случае есть несколько вариантов приобретения земли, среди которых покупка, аренда, получение в дар, наследование и т.д. Если Вы собираетесь приобрести земельный участок, то, как правило, он уже отмежеван и процедура межевания земли Вам не грозит. За исключением отдельных случаев, о которых будет написано в специальном разделе. В ситуации, если необходимо взять земельный участок в аренду у государства, прежде чем начать процесс межевания земли, Вам понадобится обратиться в муниципалитет с заявлением о предоставлении и приложенной к нему схемой расположения земельных участков. Если собрать все случаи к короткому описанию, то провести межевание участка может потребоваться при новом строительстве, при изменении существующих характеристик объектов недвижимости. При определенных обстоятельствах, провести межевание участка может понадобиться при выделении паевой части. В случае судебных споров (что тоже является частой практикой) соответствие документов и записей в ЕГРН реальному состоянию и характеристикам недвижимости оградит Вас от лишних проблем.

Где узнать: нужно делать или нет?

Вся информация о границах земельных участков, сведения о них имеется у Росреестра, соответственно следует обратиться с заявлением туда. Также, сейчас практически все данные (кроме сведений о правообладателе) имеется в открытом доступе на их сайте и свой участок можно увидеть на карте. Если контур или расположение Вашей территории не соответствует документам, то скорее всего Вам придется заказать межевание. Вдобавок следует обратить внимание на площадь участка, категорию земель, к которой он относится, соответствует ли разрешенное использование действительности, а также, нет ли обременений на Ваш участок. В соответствии с Земельным кодексом можно попросить свободную землю у государства. В большинстве случаев, при подобной процедуре заказать межевания земельного участка потребуется именно Вам. Хорошим инструментом окажется Публичная кадастровая карта Росреестра. На ней прекрасно видно, где имеются земли свободные от застройки, и можно ли заказать межевание земельного участка. Однако, бывает и такое, что у выбранной территории могут быть еще не оформившие свои права землепользователи или для получения под определенный вид разрешенного использования понадобится расширение населенного пункта и многие другие особенности того или иного района.

Какие бывают виды работ?

Высокое количество объектов приводит к большому числу операций с недвижимостью. Соответственно и видов услуг межевания земельных участков существует большое множество. Выше было указано, что при покупке, наследстве, дарении услуги межевания земельных участков не требуются, но очень часто случается и так, что землепользователь решил разделить свой участок на несколько для последующей продажи (дарении). Либо если есть желание объединить участки. Также, бывает необходимость в перераспределении земель, как с землями государства, так и частные. К услугам межевания участков относится и уточнение характеристик территории. Любая земля имеет свои уникальные параметры, поэтому для каждого конкретного случая межевания участков услуга тоже уникальная. Иногда для получения конечного результата, требуется провести несколько процедур. Например, уточнить границу участка и после этого разделить его.

Порядок осуществления процедуры

Сам процесс и этапность проведения, как правило, для любой услуги межевания одинаковые, отличаются только некоторые этапы и порядок. Первым делом, нужно задаться вопросом "Где заказать межевание?" Можно обратиться в компанию, указанную выше в этой статье, либо поискать в городе. Но обязательно, перед этим прочитайте отзывы о компании чтобы не оказаться в сложной ситуации. Также существует реестр кадастровых инженеров с подробной статистикой их работы. Могут помочь и картографические сервисы, которые укажут ближайшие офисы, где заказать межевание. После того, как Вы обратились к специалисту, ему необходимо будет проанализировать Ваш случай. Делается это либо при личном посещении офиса выбранной компании, либо по телефону. Если работу возможно произвести (иногда случается и такое, что по некоторым причинам выполнить тот или иной вид работ невозможно), согласовывается время приезда на участок геодезистов (в случае, если используется камеральный способ определения координат — выезд геодезистов не требуется). После проведения всех измерений результаты съемки подлежат обработке. С помощью этих данных подготавливается межевой план, что занимает, в зависимости от загрузки специалистов, от одного до пяти дней. Иногда требуется еще получить документы от муниципальных органов (постановление о присвоении адреса, утвержденная схема расположения и т.д.). Как правило, срок рассмотрения и выдачи ответов от муниципальных органов занимает 30 календарных дней. Весь готовый комплект документов вместе с заявлением подается в Росреестр. В общей сложности, с доработками по замечаниям, результат процедуры будет получен примерно через две недели.

Стоимость и от чего зависит.

Данный критерий меняется в зависимости от многих параметров объекта и требуемых работ. Для каждого региона цена межевания своя, но критерии обычно такие:

район работ: скажем так, проводить измерения внутри города и на ровном поле — это две разные вещи и на равнинной местности съемки гораздо легче проводить.

скажем так, проводить измерения внутри города и на ровном поле — это две разные вещи и на равнинной местности съемки гораздо легче проводить. удаленность работ: ехать на объект за 500 км куда дороже чем выполнить заказ в радиусе нахождения офиса.

ехать на объект за 500 км куда дороже чем выполнить заказ в радиусе нахождения офиса. конфигурация и площадь объекта: сделать съемку участка в 10 соток с четырьмя точками значительно проще, чем отснять пруд, поэтому этот критерий очень сильно влияет на стоимость межевания.

сделать съемку участка в 10 соток с четырьмя точками значительно проще, чем отснять пруд, поэтому этот критерий очень сильно влияет на стоимость межевания. объем документов: подготовить два межевых плана и один — не равные по трудозатратам объемы работ, чем больше нужно работать, тем больше и стоимость межевания.

подготовить два межевых плана и один — не равные по трудозатратам объемы работ, чем больше нужно работать, тем больше и стоимость межевания. количество и сложность согласований готового материала. Чем больше нужно согласовать подписей, тем больше точек на которых работа может остановиться. Очень часто случается, что семья из трех человек владеющая участком в долевой собственности решают поделить равномерно по существующим границам, а потом выясняется об ущемлении чьих-то прав на 1 метр и без судебных разбирательств разрешить данный спор не удается возможным.

К тому же нельзя забывать о дороговизне оборудования используемого в межевании и о сложности получения права проведения кадастровых работ. Все эти параметры определяют конечную цену межевания, а также на нее влияет множество других индивидуальных характеристик той или иной ситуации.

Заключение.

Межевание — это очень важный, специфический и наукоемкий вид землеустроительных работ. Требует специализированных знаний в области геодезии, определенной юридической подкованности инженера. Стоит обращаться к компаниям с достаточным опытом работы в описанной сфере.

Где получить услугу: сайт компании ООО Земля.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.