Концерт ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова представят в чкаловском виртуальном зале Культура и отдых

Концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова представят в чкаловском виртуальном зале. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с момента открытия, которое произошло в конце 2019 года в рамках национального проекта "Культура", виртуальный зал в местном Дворце культуры и спорта посетили около 900 человек. На протяжении трёх месяцев раз в две недели в нём проходят виртуальные показы спектаклей и концертов. Репертуар подбирается в соответствии с пожеланиями зрителей, однако, для учеников музыкальных школ и школ искусств в приоритете программные произведения, к примеру, трансляция читки пьесы Островского "Снегурочка" с музыкальным сопровождением симфонического оркестра. Отмечается, что особым интересом у чкаловцев пользуются песочные анимации и хоровые концерты.

"Приятно видеть в зале людей образованных, настоящую интеллигенцию! Но еще приятнее видеть искренний интерес и наслаждение у молодого поколения. Некоторые приходят на показ совсем без энтузиазма и в процессе понимают, что придут к нам еще не раз", - прокомментировала художественный руководитель ДКиС Чкаловска Ирина Ондрина.

Следующий показ запланирован на 9 марта. Зрители смогут послушать концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. А. Квасова.

Как ранее заявлял губернатор Глеб Никитин, в 2020 году в регионе будет создано ещё три виртуальных концертных зала. Самый крупный ВКЗ в Нижегородской области планируется открыть в Заволжье. Он рассчитан на 450 посадочных мест. ВКЗ в Выксе будет на 96 мест, в Первомайске – на 60.

СПРАВКА

Всероссийский виртуальный концертный зал — масштабный проект, благодаря которому жители небольших городов имеют возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства. В 2019 году в Нижегородской области ВКЗ были открыты в Шахунье и Чкаловске, в 2020 планируется открытие в Заволжье, Первомайске и Выксе.