Водитель автобуса казанского "Рубина" привез футболистов не на тот стадион в Нижнем Новгороде Спорт

Водитель автобуса казанского "Рубина" привез футболистов не на тот стадион в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте championat.com.

Он должен был доставить "Рубин" на стадион "Нижний Новгород" на Стрелке на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги с "Тамбовом", но указал неверный адрес стадиона в навигаторе, сообщает журналист Владислав Зимагулов на своей странице в "Твиттере".

"Водитель повёз команду на стадион "Локомотив" по старой памяти. 50 минут команда провела в автобусе перед игрой. Ни в коем случае никого не обвиняем, не ищем вселенского заговора, но ситуация странная: водитель хозяйской команды не знает, где находится стадион. Мы сюда прибыли с несколько другими задачами, а не для того, чтобы 50 минут ездить по прекрасному Нижнему Новгороду. Команда соперника извинилась. Их тоже можно понять, всё-таки команда играет не в своем городе", — сообщили в пресс-службе "Рубина" корреспонденту "Чемпионата".

"Это наша вина, что произошла такая ситуация с "Рубином" и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим "Рубину" извинения", — прокомментировал ситуацию спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Добавим, что итог матча 1 марта на стадионе в Нижнем Новгороде "Рубин"-"Тамбов" 0:0.