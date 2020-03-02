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Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования ученика в нижегородской школе

05 марта 2020 11:32  [54] Происшествия

Прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту травмирования ученика в нижегородской школе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что 27 декабря 2019 года, при выходе из класса во время перемены столкнулись 2 ученика третьего класса. Один из них упал и сломал лучевую кость со смещением.

Медицинским персоналом школы не была своевременно оказана помощь, что повлекло нарушение прав ребенка.

По факту произошедшего прокуратурой района в отношении руководителя школы возбуждено административное дело по ст. 19.20 КоАП РФ - осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если это обязательно.

В настоящее время мера прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Напормним, накануне школьник на Бору был сбит сразу двумя автомобилями.

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