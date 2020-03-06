Премьера исторического детектива "Сыщики" состоится в нижегородском театре "Комедiя" Культура и отдых

Премьера исторического детектива "Сыщики" состоится в нижегородском театре "Комедiя" 15 марта 2020 года.

В основе инсценировки – рассказ нижегородского писателя Николая Свечина "Дело молитовских отравителей". Он глубоко и всесторонне изучил архивные материалы по истории Нижнего Новгорода конца XIX века, и в итоге написал целый цикл произведений (более 20 книг) о жизни и деятельности придуманных им героев - нижегородского сыщика Алексея Лыкова и его руководителя, начальника сыскной полиции Нижнего Новгорода Павла Афанасьевича Благово. В детективах Свечина передан дух старого Нижнего Новгорода, скрупулезно описаны исторические места, которые предстают перед читателями, словно на старинной фотографии.

Ближайшие спектакли: 15 марта, 17 марта, 18 марта, 31 марта, 4 апреля, 17 апреля, 30 апреля.

Спектакль захватывает не только острым детективным сюжетом, но и широкой панорамой жизни купеческого города XIX века.

Длительность: 2 часа 30 минут с антрактом.

Роли исполняют: заслуженный артист РФ Валерий Кондратьев, актеры Игорь Михельсон, Михаил Булатов, Евгений Пыхтин, Максим Михалев, Юлия Палагина, Алёна Баранова, Андрей Голошапов, Валерий Еруков, Николай Пономарев, Руслан Строголев, Дмитрий Ерин, Алёна Баранова, Светлана Бердникова, Ольга Бубнова, Ирина Былина и Владислав Тарнов.

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