"Дни Франкофонии" пройдут в Нижнем Новгороде Культура и отдых

"Дни Франкофонии" пройдут в Нижнем Новгороде с 17 по 29 марта 2020 года. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

20 марта отмечается Международный день франкофонии – это праздник не только 180 миллионов человек, говорящих по-французски, но и всех тех, кто изучает и любит французский язык. В России, как и по всему миру, в течение нескольких дней пройдут мероприятия, посвященные франкофонии.

"Нижегородская область уже в третий раз проведет этот праздник. Важно работать не только над экономическим сотрудничеством, но и расширять культурное взаимодействие – это еще один эффективный способ развития двусторонних контактов, которые помогают находить сходства между народами, открывают возможности больше узнавать о традициях и культуре друг друга", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации департамента внешних связей регионального правительства, организатором данного проекта является французский культурный центр "Альянс Франсез – Нижний Новгород".

Мероприятия Дней Франкофонии реализуются при поддержке посольства Франции в России и правительства Нижегородской области. В этом году партнерами фестиваля стали также Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

По информации организаторов, в рамках мероприятия пройдет конкурс на знание французского языка и культуры La Plume d'or ("Золотое перо" - фр.). В нем могут принять участие представители всех возрастных групп, говорящие на французском (с уровнем владения языком не менее "А2"). По итогам будут отобраны 3 лучшие работы, которые направят в Париж, на общемировой конкурс. Победитель общемирового состязания получит в подарок недельную путевку в столицу Франции.

Программа мероприятий:



18 марта, 15:00

Альянс Франсез – Нижний Новгород (ул. Ошарская, 18/1, 3 этаж) - конкурс на знание французского языка и культуры La Plume d'or / "Золотое перо".



18 марта – 21 апреля

Отель Sheraton (Театральная пл., 1) – выставка France eMotion: новый формат современного искусства. Выставка сочетает в себе искусство фотографии и цифровую анимацию.



20 марта, 18:00

"Альянс Франсез – Нижний Новгород" (ул. Ошарская, 18/1, 3 этаж) – дружеский "Вечер Франкофонии".



22 марта, 12:00

Концертный зал Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (ул. Б.Покровская, 37) – Региональный фестиваль талантов – 2020 "Билет в будущее".



Также в рамках Дней Франкофонии – 2020 совместно с Нижегородским государственным лингвистическим университетом им. Н.А.Добролюбова проводится Первый всероссийский конкурс перевода франкоязычного художественного текста на русский язык для российских школьников и студентов, изучающих французский язык.



Участие в фестивале бесплатное.



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