Предпраздничную акцию "Играем на трубах" провела Ассоциация нижегородских ДУКов Культура и отдых

Ассоциация Домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода совместно с Нижегородским губернским оркестром провели музыкальную акцию "Играем на трубах" 13 марта 2020 года. В фойе станции метро "Горьковская" всех нижегородцев встречали известные музыкальные композиции.

"Таким образом Ассоциация ДУКов Нижнего Новгорода решила поздравить жителей с наступающим праздником - Днем работников жилищно-коммунального хозяйства, который в этом году отмечается 15 марта. Хотим пожелать всем нижегородцам уюта в домах, благополучия и здоровья", - отметил пресс-секретарь Ассоциации Михаил Песин.

Оркестр состоял в основном из духовых инструментов, что символично. Фронтменами были музыканты, играющие на трубах.

Музыканты сыграли более десяти известных композиций, а нижегородцы получили заряд позитивного настроения.