Номер под дождем, необычное танго и рекордные трюки увидят нижегородцы на премьере шоу Гии Эрадзе "Бурлеск" Культура и отдых

Нижний Новгород станет первым городом после Москвы, в котором будет представлено новое шоу "Бурлеск" художественного руководителя и главного режиссера продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе. Об этом он заявил на пресс-конференции 12 марта 2020 года.

По словам знаменитого циркового режиссера, в столицу Приволжья прибыла труппа из 117 человек. На 19 автофурах артисты привезли масштабные декорации, около тысячи эксклюзивных костюмов, авторский реквизит и техническое оборудование для масштабного представления.

"Только в советские времена проходили столь масштабные гастроли. Сейчас в России мы одни из немногих, кто представляет подобные проекты в сфере циркового искусства", - подчеркнул Гия Эрадзе, добавив, что всего в представлении будет использовано более тысячи авторских костюмов, сшитых специально для шоу, а также установлено сложное техническое оборудование для спецэффектов. Премьера шоу состоится 14 и 15 марта на арене Нижегородского цирка.

К примеру, в номерах шоу можно будет увидеть дам в пышных платьях, украшенных изображениями фасадов дворцов Санкт-Петербурга. Гия Эрадзе пояснил, что столь внимательное отношение к костюмам связано с тем, что все спектакли продюсерского центра "Королевский цирк" — это всегда fashion-представление, модное и яркое.

Следует заметить, что спектакль "Бурлеск" в 2019 году завоевал главную награду - "Золотого клоуна" на международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Шоу также было представлено в Москве, где его посмотрели свыше полумиллиона зрителей Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

По словам режиссера-постановщика шоу "Бурлеск" Евгения Шевцова, каждый номер программы не останется без внимания зрителей. Так, одной из визитных карточек является "Групповая трансформация Фаберже" — в масштабных копиях знаменитых ювелирных изделий будут находиться артисты, то и дело предстающие в свете софитов в различных образах. Этот номер, по словам создателей, был придуман специально для показа в Монте-Карло, а его подготовка проходила в столице Приволжья – нижегородцы увидят премьерный показ этого невероятного номера в рамках шоу "Бурлеск".

Артисты также представят необычное танго – номер акробатов на турниках, репетиции которого сейчас идут в Нижегородском цирке. Гия Эрадзе заметил, что это "потрясающий номер фестивального уровня, с которым можно выступать по всему миру".

Что же касается постоянного успеха представлений продюсерского центра "Королевский цирк" — он уверен, что секрет кроется в классической школе и высоком уровне каждого номера в современной обработке.

"Я живу цирком, это действительно моя жизнь. Для меня большое значение имеет качество. Я следую этому принципу", - добавил Гия Эрадзе.

Директор Нижегородского цирка Алена Кириллова на пресс-конференции отметила, что считает шоу "Бурлеск" одной из лучших программ в мире и очень рада тому, что новый спектакль будет представлен в нашем городе.

Любопытно, что в представлении также будут задействованы всевозможные экзотические животные - пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры.

Завершится шоу "Бурлеск" удивительным номером под дождем "Погружаясь в любовь". Кроме того, в представлении прозвучит одна из песен Филиппа Киркорова, написанная специально для этого спектакля. Шоу "Бурлеск" можно будет увидеть в Нижнем Новгороде до конца апреля, представления будут проходить по субботам и воскресеньям.

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