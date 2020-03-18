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Общество

Памятные ложки будут выдавать родителям новорожденных в Нижегородской области

20 марта 2020 15:26  [42] Общество
Семья, получившая памятную ложку одной из первых

Семья, получившая памятную ложку одной из первых

Фото: ЗАГС

Памятные ложки с надписью "С Днем Рождения!" будут выдавать родителям новорожденных в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГС.

Получить сувенир смогут все семьи, чьи дети родились после 1 января 2020 года. Его будут вручать при регистрации рождения в органах ЗАГС Нижегородской области.

"Ложечка, подаренная малышу на первый зубик, обещает ему долгую и счастливую жизнь. Надеемся, что памятный сувенир "Родившемуся в Нижегородской области" станет приятным подарком для маленьких нижегородцев и их родителей", - сказала  руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

В первый день акции в нижегородских ЗАГСах были вручены 83 сувенирные ложки. Акция продлится до конца года.

Акция приурочена к Десятилетию детства, объявленного президентом России Владимиром Путиным, а также к 800-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
Дети ЗАГС
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