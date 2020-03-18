Корова стала участником ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщает ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, 22 марта около 12:00 у дома 105а по пр. Гагарина произошло столкновение автомобилей "Форд" и "ГАЗель". В результате дорожно-транспортного происшествия "ГАЗель" опрокинулась на бок. Стоит отметить, что в момент ДТП в кузове автомобиля находилась корова.
Животное не пострадало, оно перемещено в другой автомобиль и транспортировано в место назначения.
Автомобили в результате аварии получили механические повреждения. Участники аварии от медпомощи отказались.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновника ДТП.
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